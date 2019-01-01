 موازنة عمان 2019.. تباطؤ نمو الإنفاق دون خفض العجز

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موازنة عمان 2019.. تباطؤ نمو الإنفاق دون خفض العجز

مبنى البنك المركزي العماني (الجزيرة نت)
مبنى البنك المركزي العماني (الجزيرة نت)

أقرت الحكومة العمانية موازنة العام الجديد، باعتماد متوسط سعر نفط بقيمة 58 دولارا للبرميل، ويقدر العجز في الموازنة بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي.

ويتوقع أن يبلغ الإنفاق 12.9 مليار ريال (33.5 مليار دولار)، بزيادة مليار دولار عن موازنة العام الماضي.

وتقدر الموازنة الجديدة الإيرادات عند 10.1 مليارات ريال (26.2 مليار دولار).

وقالت الحكومة إنها ستمول 86% من العجز في العام الحالي من خلال الاقتراض محليا وخارجيا، بحسب رويترز.

وتوقعت وكالة فيتش الاقتصادية أن يصل الدين الحكومي إلى 58% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2020.

وتسعى السلطات العمانية إلى تخفيف الضغوط بتعزيز الإيرادات غير النفطية، وقد يتم فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، لكن ستظل أسعار النفط العامل الرئيسي الذي يؤثر على الإيرادات.

المصدر : الجزيرة,رويترز
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