إمارة دبي تتوقع تباطؤ نمو الإنفاق في موازنة 2019

قال بيان من حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اليوم إن الإمارة تتوقع

تباطؤ نمو الإنفاق الحكومي هذا العام، لكنها ستظل تنفق بكثافة على مشروعات البنية التحتية مع استعدادها لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2020.

وتقدر خطة موازنة دبي لعام 2019 إجمالي الإنفاق الحكومي عند 56.8 مليار درهم (15.5 مليار دولار).

ولا ينطوي ذلك إلا على زيادة طفيفة جدا عن خطة الموازنة الأصلية للعام الماضي التي بلغ إنفاقها 56.6 مليار درهم بارتفاع نسبته 19.6% عن 2017.

وشملت الموازنة تخصيص 9.2 مليارات درهم لمشروعات البنية التحتية.

وذكر البيان أن من المتوقع وصول إيرادات الحكومة إلى 51 مليار درهم في العام الحالي، بزيادة 1.2% عن خطة موازنة العام الماضي.

وتمثل الإيرادات غير الضريبية (الرسوم وغيرها) نسبة 64% من إجمالي الإيرادات المتوقعة، في حين تشكل الإيرادات الضريبية نسبة 25%.

كما تمثل إيرادات عوائد الاستثمارات الحكومية نسبة قدرها 3%.