وول ستريت: استقالات كبرى بالذراع الاستثمارية للحكومة السعودية

كشف تحقيق لصحيفة وول ستريت جورنال الأميركية أن الذراع الاستثمارية للحكومة السعودية تشهد سلسلة استقالات كبرى.

وأشارت الصحيفة إلى كل من مدير الدائرة القانونية بريطاني الجنسية، ومدير قسم الاستثمارات العمومية سويسري الجنسية، ومدير قسم الأسهم الخاصة إسباني الجنسية.

ومن أبرز من تركوا مناصبهم المدير السابق للتخطيط الإستراتيجي في الصندوق السيادي السعودي إيريك إيبرميير لإدراكه أن دوره صوري في ظل تحكم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان المطلق.

وكان موظفون سابقون اشتكوا من تدخل بن سلمان في صغائر الأمور الإدارية وتخبط الرؤية الإستراتيجية للاستثمار لديه.

وأضاف هؤلاء أن مناخ العمل في الصندوق السيادي السعودي -وقيمته مئتا مليار دولار- لا يشبه نظيره في المؤسسات المالية والبنوك العالمية.

ووفقا للصحيفة، فإن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي جعل من الصعب شغل الوظائف القيادية، ودفع آخرين إلى إعادة النظر في قرارهم الالتحاق بالعمل في الصندوق.