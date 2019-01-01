 البورصة السعودية تبدأ 2019 على تراجع وتداول هزيل

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البورصة السعودية تبدأ 2019 على تراجع وتداول هزيل

المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية تراجع 0.4% في أول جلسة تداول للعام الجديد (رويترز)
المؤشر الرئيسي للبورصة السعودية تراجع 0.4% في أول جلسة تداول للعام الجديد (رويترز)

هبطت البورصة السعودية في تعاملات هزيلة للغاية اليوم الثلاثاء، وتراجع المؤشر الرئيسي في أولى جلسات العام الجديد بـ 0.4% إلى 7798 نقطة، بعدما أنهى العام الماضي مرتفعا 8.3%.

وكان حجم التداول عند أدنى مستوياته منذ أبريل/نيسان 2014، وفقا لبيانات نقلتها رويترز.

وانخفض سهم مصرف الراجحي 1%، بينما هبط سهم المجموعة السعودية للاستثمار الصناعي التي تستثمر في مجال البتروكيماويات 3.5%.

وتراجع سهم الوطنية للتنمية الزراعية (نادك) 2.6%، بعدما أخفقت الشركة في إبرام صفقة الاستحواذ على الصافي دانون في الموعد المستهدف في 31 ديسمبر/كانون الأول، رغم أنها قالت إن جميع الأطراف المعنية لا تزال ملتزمة بالاستحواذ، ولم تبد أي رغبة في إلغاء الصفقة.

المصدر : رويترز
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