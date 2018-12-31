 مصر تستلم قريبا ملياري دولار من صندوق النقد

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مصر تستلم قريبا ملياري دولار من صندوق النقد

صندوق النقد قدّم برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار في 2016 (رويترز)
صندوق النقد قدّم برنامج قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار في 2016 (رويترز)

قالت الرئاسة المصرية الأحد إن مصر تتوقع استلام الشريحة الخامسة من قرض صندوق النقد الدولي في يناير/كانون الثاني المقبل، وقيمتها مليارا دولار.

جاء ذلك في بيان أعقب اجتماعا بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وقدم صندوق النقد الدولي برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار في 2016، عندما وافقت مصر على حزمة إصلاحات تشمل خفض قيمة الجنيه وخفض دعم الطاقة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأجّل صندوق النقد مراجعةً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري كانت مزمعة بادئ الأمر في هذا الشهر، مما أثار تكهنات بأن شريحة القرض الخامسة قد تأجلت.

ومع حصول مصر على الدفعة المقبلة الشهر القادم، تكون القاهرة قد تسلمت عشرة مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليارا.

وارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنسبة 17.2% على أساس سنوي إلى 92.6 مليار دولار، في نهاية يونيو/ حزيران 2018، وفق وزارة المالية المصرية.

المصدر : وكالة الأناضول,رويترز
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