تغطية خاصة: البتكوين وأخواتها.. أحلام الأفراد وكوابيس الدول

محمد أفزاز-الدوحة

صعدت أسعار العملات الرقمية، وعلى رأسها البتكوين، نهاية عام 2017 إلى مستويات قياسية، أغرت أصحاب رؤوس الأموال وأخافت الدول والبنوك المركزية، لكن سرعان ما أفل نجمها وخسر مالكوها مليارات الدولارات في عام 2018.



فما الذي حصل في المنطقة العربية وأوروبا ومناطق أخرى؟ ولماذا تخشى البنوك المركزية العملات الافتراضية؟ وما سيناريوهات عام 2019؟

موقع الجزيرة نت طرق باب العملات المشفرة، وأنجز تقارير متنوعة عن كل ما تريد أن تعرفه عن بتكوين وأخواتها، ضمن تغطية خاصة شارك فيها مراسلو الموقع، مع استطلاع آراء آلاف المشاركين عبر موقع فيسبوك. وهذه تفاصيل التقارير.

ما حكم الدين؟

بينما يجدّ العالم في وضع حد لانتشار العملات الرقمية، أو وضعِ قيود وقواعد لتنظيم تداولها لمخاطرها الكبيرة؛ يتجدد الرأي الفقهي في النهي عن التعامل بها. التفاصيل...

استثمار غير آمن

أظهر استطلاع للجزيرة نت عبر موقع فيسبوك، شمل أكثر من ستة آلاف مشارك؛ أن الأغلبية العظمى (81%) يعتقدون أن الاستثمار في العملات الرقمية "غير آمن"، وهو موقف عضدته آراء الخبراء. التفاصيل...

أوروبا والبتكوين.. ريادة أم خناق

لم يحسم الاتحاد الأوروبي أمره بعد بشأن تداول العملات الرقمية؛ فبعض دوله تتطلع للتحول إلى مركز عالمي متقدم لهذه العملات، مقابل سعي دول أخرى إلى إصدار قواعد مشددة لحصار بتكوين وأخواتها. التفاصيل...

مصر.. رواج ضعيف

لم تجد عملة "بتكوين" رواجا حقيقيا بين المصريين، كما هي الحال في دول أخرى، في وقت يرى فيه خبراء ومراقبون أن ضعف الإقبال عليها يعود إلى تحذيرات رسمية وغير رسمية من خطورة اقتحام هذا السوق وعدم أمانه. التفاصيل...

مليونير يحذر

رغم ما تحقق له من عملة "بتكوين" لا ينصح المليونير روبرت كوفنر أحدا باستثمار أمواله أو مدخراته في هذه العملة الافتراضية أو غيرها، لماذا إذن؟ التفاصيل...

الأردن.. تعامل حذر

الخوف من الخسارة كان سببا رئيسيا لحظر الأردن التعامل بالعملات الافتراضية، ومنها عملة بتكوين، إلا أن ثمة من يتعامل بها. التفاصيل...

أفول البتكوين بالكويت

أقبل نحو 12 ألف كويتي بحماسة على منصات تداول عملة "بتكوين"؛ أملا في تحقيق ربح سريع ووفير، ليجدوا أنفسهم وبعد تضاعف رؤوس أموالهم أمام خسارات متتالية، كيف حصل ذلك؟ التفاصيل...

فقاعة انفجرت

في ديسمبر/كانون الأول 2017، كان الارتفاع المذهل لبتكوين جعل العملات المشفرة موضوعا ساخنا، لكن بعد مرور عام واحد لا تكاد تجد من هو قادر على إعطاء السعر الحالي لأول عملة مشفرة، بعد أن فقدت أكثر من 80% من قيمتها عند بلوغها القمة عام 2018. التفاصيل...

اغتيال بتكوين

هل تم اغتيال بتكوين من قبل السلطات المالية الدولية؟ ولماذا تريد هذه السلطات المالية القضاء على هذه العملة؟ وهل هذا تفسير معقول للانهيار الأخير للعملات المشفرة؟ التفاصيل...

هل تصمد العملات الرقمية؟

ينتاب أسواق العملات المشفرة شيء من خيبة الأمل، في الوقت الذي تراجعت فيه أسعار البتكوين بشكل كبير، لتحوم حول أربعة آلاف دولار في 2018، فهل تصمد في 2019؟ التفاصيل...