مركز الإبداع.. صلة بين رواد الأعمال والمستثمرين بالمغرب

هاجر اسماعيل-الدار البيضاء

"هذا هو زمن رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمشروعات متناهية الصغر فمن سوف يبقى يبحث في الدوائر التقليدية للوظيفة لن يجني إلا ضياع وقت ومجهود، قد تواجهه بعض المشكلات لكننا نساعده ونقف إلى جواره حتى يتجاوزها، ونضعه على الطريق الصحيح مجانا".

هذا هو الشعار الذي يرفعه المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية ( Moroccan CISE)، فإذا كانت لديك فكرة عن مشروع يقدم حلولا عملية لمشكلة اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية بالمملكة المغربية فلا تبحث كثيرا.

كل ما عليك هو أن تملأ استمارة المشروعات المتاحة عبر موقع المركز المتخصص في توفير فرص تمويل حقيقية لرواد الأعمال الشباب عن طريق تشكيل حلقة وصل مرنة بينهم وبين المستثمرين في مختلف القطاعات بالمغرب.

حل مشكلات المقاولات الصغيرة

عدنان عديوي رئيس المركز قال للجزيرة نت إن "برنامج دير إنك " ( dare inc) هو أحد مشروعات المركز المغربي للإبداع والمقاولة الاجتماعية بدأناه عام 2012.

ويهدف هذا المشروع -يقول عديوي- لحل الإشكالية الرئيسية التي تواجه الشركات الصغيرة في المغرب وهي الوصول إلى الممولين، وهذا البرنامج هو خلاصة دراسة توصلنا إليها بعد عشر سنوات في مجال ريادة الأعمال والتمكين الاقتصادي للشباب.

ويضيف "لدينا عدد كبير من أفكار المشروعات ذات الأبعاد الاجتماعية التي تحل مشكلات ضخمة، لكن أصحابها لا يجدون تمويلا لها وهذا ما يساعدهم فيه برنامج dare inc".