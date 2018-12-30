مشروع لاستصلاح الصحراء بالصين يحقق نجاحا مبهرا

حقق مشروع لمقاومة التصحر في منطقة نينغشيا ذات الحكم الذاتي شمالي غربي الصين نجاحا مبهرا باستخدام تقنية لاستصلاح الأراضي تقوم على زراعة النباتات الصحراوية والأشجار الغابية مثل الصنوبر والبلوط.

وكانت المنطقة تعاني من مشكلة التصحر، وقد شهدت على مدى عقود تقدّم الرمال صوب المناطق الحضرية. غير أن نجاح مشروع زراعة صحراء "باي جي تان" بهذا الإقليم جذب الأنظار إليه، وجعل تجربته الفريدة مثالا يحتذى في بلدان عدة.

وخلال 17 عاما تمكّن فريق مشروع زراعة الصحراء الذي يضم حاليا 260 فردا، من استصلاح 420 كيلومترا مربعا لمقاومة التصحر.

وقال رئيس المشروع واي مانغ إن باحثين من دول عربية، من بينها تونس والجزائر، زاروا المنطقة للاستفادة من تجربة هذا المشروع.