انفراج محتمل بالحرب التجارية بين أميركا والصين

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن واشنطن وبكين أقدمتا على خطوات مهمة نحو حل الأزمة التجارية القائمة بينهما.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر "أجريت مكالمة مطولة وجيدة مع نظيري الصيني (شي جين بينغ)، الاتفاق الذي سنبرمه مع بكين لحل الأزمة التجارية يسير بشكل جيد".

وأضاف "إذا تم إقراره (الاتفاق) فسيكون شاملا، وسيزيل كافة نقاط الخلاف عليها، وقد حققنا تقدما كبيرا في هذا الخصوص".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية الصينية أن شي جين بينغ قال في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أمس السبت إنه يأمل إقامة علاقات منسقة ومستقرة وقائمة على التعاون مع الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا عن الرئيس الصيني قوله إن فريقين من الجانبين يعملان بنشاط لتنفيذ التوافق الذي تم التوصل إليه في الآونة الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة.

وخاض البلدان حربا تجارية ضد بعضهما البعض معظم العام الجاري شهدت تعطل تدفق بضائع بمئات المليارات من الدولارات بين أكبر اقتصادين في العالم بسبب رسوم جمركية.

وكان ترامب والرئيس الصيني اتفقا على تهدئة الحرب التجارية والكف عن فرض المزيد من الرسوم الجمركية لمدة تسعين يوما بداية من الأول من ديسمبر/كانون الأول الحالي، في حين يتفاوضان على اتفاق لإنهاء النزاع بعد أشهر من تصاعد التوترات.