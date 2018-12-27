تعهد إيراني بإمداد العراق بالطاقة الصيف المقبل

بدأ وزير الطاقة الإيراني رضا أردكانيان زيارة إلى بغداد لبحث ملفات الطاقة الكهربائية والغاز والديون بين البلدين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أن أردكانيان تعهد باستمرار إمداد العراق بالكهرباء والغاز الطبيعي الصيف المقبل.

وقال "الاجتماعات ستستمر بين الجانبين للوصول إلى آلية توافقية لديمومة العمل".

ويستورد العراق أكثر من ألف ميغاوات كهرباء من إيران لسد نقص الإنتاج، كما يستورد الغاز لتغذية محطات توليد الكهرباء شرقي البلاد.

وتبلغ الديون المستحقة على بغداد مقابل إمدادات الكهرباء والغاز الإيرانية نحو ملياري دولار.

وسبق لطهران أن قطعت عددا من خطوط إمدادات الكهرباء على العراق بسبب تراكم الديون المستحقة.