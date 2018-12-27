النفط يهبط صوب أدنى مستوياته

تراجع النفط أكثر من 1% اليوم الخميس بعد انتعاشه 8% في الجلسة السابقة، مع تعرض الأسعار لضغوط من مخاوف تخمة معروض الخام وبواعث القلق من تباطؤ الاقتصاد العالمي حتى مع صعود سوق الأسهم الذي قدم بعض الدعم.

وفي تعاملات الصباح، انخفض خام برنت 1.3% إلى 53.77 دولارا للبرميل، في حين نزل الخام الأميركي إلى 45.72 دولارا.

وكانت أسعار النفط بلغت أعلى مستوياتها في عدة سنوات أوائل أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكنها انحدرت نحو 40% منذ ذلك الحين، وهي تقترب حاليا من أدنى مستوياتها في 18 شهرا.

ويتجه برنت صوب خسائر بنحو 30% هذا العام، في حين انخفض عقد الخام الأميركي حوالي 25%.

وتوقع رئيس شركة النفط الروسية العملاقة "روسنفت" إيغور سيتشن أن تظل أسعار النفط بين 50 و53 دولارا للبرميل في العام المقبل "في إطار تصور محافظ"، وفق تعبيره.

وأشار إلى أن الأسعار تسجل اتجاها منخفضا، رغم اتفاق منظمة "أوبك" والمنتجين المستقلين على تخفيض الإنتاج، من أجل دفع الأسعار للصعود.

واعتبر أن تراجع أسعار النفط يرتبط بدرجة كبيرة بأحدث رفع لسعر الفائدة الأميركية أعلنه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأسبوع الماضي.

ويبدأ مطلع 2019 تنفيذ اتفاق جديد بين منتجي أوبك وآخرين مستقلين، لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.