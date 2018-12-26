العراق وإكسون موبيل.. مفاوضات عالمية لمشروع طاقة كبير

قال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان إن العراق في المراحل الأخيرة من المحادثات مع إكسون موبيل الأميركية و"سي إن بي سي" الصينية بشأن مشروع طاقة كبير جنوبي البلاد، في حين أكد أن صادرات حقول كركوك الشمالية ستظل مقيدة.

وأضاف الوزير في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء "لا نزال في المفاوضات وليست لدي توقعات حول التوصل إلى اتفاق نهائي، لكن أنا متفائل بأن نتوصل إلى هذا الاتفاق النهائي".

وأشار إلى أن الاتفاق مع "إكسون" و"سي إن بي سي" سيساعد العراق على زيادة طاقة تحميل الخام من مرافئ تصدير النفط إلى 6.5 ملايين برميل يوميا.

وأوضح أن المشروع كبير، وأنه يتضمن تحديث خطوط أنابيب وتطوير حقول وتوسيع دائرة الإنتاج.

كما قال الوزير للصحفيين إن صادرات بلاده النفطية من حقول كركوك نحو ميناء جيهان التركي ستظل بحدود ثمانين ألفا إلى تسعين ألف برميل يوميا، حيث يجري تحويل معظم الخام المنتج لتغذية المصافي في الشمال.

من جهته، قال مدير شركة نفط الشمال فريد الجادر إن الإنتاج الحالي من حقول كركوك يبلغ نحو 370 ألف برميل يوميا.

وأضاف أن فريقا فنيا تابعا لشركة "بي بي" يعمل الآن في كركوك وسيعد دراسة لمراجعة خطط زيادة الإنتاج بنهاية 2019.

وتابع "شركة بي بي تعمل حاليا في شركة نفط الشمال على وضع الدراسات الفنية لإعادة تقييم كامل الإنتاج وكيفية زيادته من حقول كركوك".

واستطرد "نتوقع نهاية العام المقبل الانتهاء من تقديم الدراسات النهائية قبل أن يتم الاتفاق مع الشركة".