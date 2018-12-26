قطر.. ارتفاع الفائض التجاري فوق 28% في نوفمبر

أظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء ارتفاع فائض الميزان التجاري السلعي لقطر بنسبة 28.1% على أساس سنوي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ووفق بيانات نشرتها وزارة التخطيط والإحصاء القطرية، سجل الميزان التجاري في قطر (الفارق بين إجمالي الصادرات والواردات) الشهر الماضي فائضا بـ16.2 مليار ريال (4.5 مليارات دولار).

وفي الشهر نفسه من 2017 سجل الميزان التجاري القطري فائضا بـ3.5 مليارات دولار.

وحسب البيانات نفسها، ارتفعت الصادرات القطرية بنسبة 19.1% الشهر الماضي لتبلغ 25.7 مليار ريال مقارنة بنحو 21.6 مليار ريال في الشهر نفسه من العام الماضي.

وزادت الواردات بنسبة 6.4% لتبلغ 9.5 مليارات ريال نظير تسعة مليارات ريال في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وعلى أساس شهري، تراجع الفائض التجاري بنسبة 14.8% الشهر الماضي مقابل 19 مليار ريال في أكتوبر/تشرين الأول.