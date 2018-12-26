تراجع الاحتياطات الأجنبية للأردن 4.4% في عام

أظهرت أرقام للبنك المركزي الأردني اليوم الأربعاء تراجع احتياطات البنك على أساس سنوي بـ4.4% وصولا إلى 15.58 مليار دولار نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعلى أساس شهري هبطت الأصول الاحتياطية للبنك (عملات وذهب وسندات وأذونات)، بنسبة 0.7% في نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، مقارنة بالشهر الذي قبله. وبلغت الأصول الاحتياطية للأردن نهاية 2017 حوالي 17.16 مليار دولار.

كما تراجعت احتياطات العملات الأجنبية بـ11.3% في الأشهر الأحد عشر شهرا الأولى من العام الحالي إلى 10.85 مليارات دولار مقارنة مع مستواه في نهاية العام المنصرم.

وتغطي الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الأردني مستوردات المملكة لمدة تقارب سبعة أشهر.

وبدأ الاحتياطي الأجنبي في الأردن بالتأثر سلبا منذ بداية 2016، بعد تباطؤ النمو في تحويلات المغتربين والدخل السياحي والاستثمار الأجنبي، وهي العوامل المغذية لاحتياطي العملة الأجنبية في المملكة.