أردوغان: رقم قياسي للصادرات التركية في 2018

توقع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تحقق بلاده رقما قياسيا في صادراتها بنهاية العام الحالي، في حين أعلنت وزيرة تركية عن رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 26% العام المقبل.

وقال أردوغان في مناسبة لحزب العدالة والتنمية الحاكم بالعاصمة أنقرة اليوم الثلاثاء "سنحقق رقما قياسيا جديدا في صادراتنا لتبلغ بنهاية العام الجاري 170 مليار دولار".

وأضاف أن الحكومة أعدت أفضل موازنة لعام 2019 من ناحية الاستجابة لاحتياجات البلاد بكافة النواحي.

وبين الرئيس التركي أن الحكومة وضعت خطة لخفض نسبة البطالة في البلاد إلى رقم أحادي، مؤكدا أنها ستنجح في تحقيق ذلك.

وبخصوص القطاع السياحي، قال أردوغان "نجري استعدادات لتحقيق قفزات كبيرة وجديدة خلال العام المقبل في قطاع السياحة".

وأشار إلى أن قطاع السياحة في تركيا حقق نجاحا كبيرا خلال العام 2018، بحسب ما أوردت وكالة الأناضول.

من جهتها، كشفت وزيرة التجارة التركية روهصان بكجان عن خريطة الطريق التي تعتزم تطبيقها في المجال التجاري خلال 2019.

وقالت إن العام الحالي كان مثمرا بالنسبة لوزارة التجارة، خاصة أن الصادرات بلغت مستويات قياسية.

ووصلت قيمة الصادرات التركية إلى الخارج خلال الشهور الـ11 المنقضية من 2018 نحو 153.5 مليار دولار، حسب بيانات رسمية، في حين بلغت 157 مليار دولار في 2017 ككل.

رفع الأجور

في الأثناء، أعلنت وزيرة الأسرة والعمل والخدمات الاجتماعية زهراء زمرد سلجوق اليوم الثلاثاء رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2019 بنسبة 26%، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية عن صحيفة "ديلي صباح" التركية.

الصحيفة أوضحت أن لجنة مشتركة بين وزارة العمل والنقابات التجارية والعمالية هي التي اتخذت قرار رفع الحد للأجور في تركيا العام المقبل إلى 2020 ليرة (380 دولارا)، في حين سيرتفع الحد الأدنى لإجمالي الدخل قبل خصم أقساط الضمان الاجتماعي وضرائب الدخل إلى 2558 ليرة (482 دولارا).

وكانت تركيا قررت نهاية 2017 رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2018 بنسبة 14.2%.