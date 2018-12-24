تعرف على أكبر الرابحين والخاسرين من أصحاب المليارات عام 2018
شهد عالم المال والأعمال خلال سنة 2018 نجاحات لبعض الأثرياء وانتكاسات للبعض الآخر.
ونشرت مجلة فوربس الأميركية تقريرا تطرقت فيه إلى الأثر الذي لحق ثروات كبار رجال الأعمال والمستثمرين حول العالم، بسبب قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، والحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.
بحسب المجلة اعتلى المدير التنفيذي لـ فيسبوك مارك زوكربيرغ صدارة ترتيب أكبر المتضررين من تقلبات هذا العام، لاسيما بعد الفضائح الداخلية والحملات الدعائية التي أضرت بسمعة شركته بشكل كبير.
بالمقابل، تمكن العديد من المليارديرات من تجنب الخسائر الفادحة، حيث تمكن بيل غيتس وستيف بالمر من تحقيق أرباح إجمالية تقدر بحوالي 6.3 مليارات دولار بفضل ارتفاع سهم شركة مايكروسوفت.
وزادت ثروات بعض رجال الأعمال الروس بفضل ارتفاع أرباح شركات النفط والغاز التي يمتلكونها.
وكان مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس الرابح الأكبر بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 28 مليار دولار منذ نهاية السنة الماضية لتبلغ 126.2 مليارا، في حين كانت ثروته في سبتمبر/أيلول الماضي قد بلغت 167 مليارا.
وجُمعت الأرقام المذكورة في تقرير فوربس بناء على الثروات المكتسبة والمهدورة خلال الفترة الفاصلة بين 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي و17 من الشهر الحالي.
وتمكن أكثر من عشرة أشخاص من زيادة ثرواتهم بمقدار إجمالي بلغ 64 مليار دولار خلال 12 شهرا فقط. ولا تبدو هذه الأرقام مذهلة مقارنة بأرقام السنة الماضية حيث ازدادت ثروات الفائزين العشر الأوائل بمقدار 204 مليارات، تقول المجلة.
|بيزوس كسب 28 مليار دولار إضافية هذا العام (رويترز)
الرابحون الكبار
1- جيف بيزوس
- ازدادت ثروته بمقدار 27.9 مليار دولار
- الثروة الإجمالية: 126.2 مليارا
2 ـ تاداشي ياناي
- ازدادت ثروته بمقدار 7 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 27.1 مليارا
3- فاغيت أليكبيروف
- ازدادت ثروته بمقدار 4.6 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 19.5 مليارا
4 ـ روبرت مردوخ
- ازدادت ثروته بمقدار 4.6 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 19.3 مليارا
5 ـ ليونيد ميخيلسون
- ازدادت ثروته بمقدار 4 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 21.4 مليارا
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ثروات العشرة الكبار أعلى خلال 2017 مقارنة بالعام الحالي مقدرة بـ 204 مليارات دولار (مواقع التواصل)
6 ـ غينادي تيموشينكو
- ازدادت ثروته بمقدار 3.8 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 18.9 مليارا
7 ـ ستيف بالمر
- ازدادت ثروته بمقدار 3.4 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 40.7 مليارا
8 ـ موكيش أمباني
- ازدادت ثروته بمقدار 3 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 44.4 مليارا
9 ـ بيل غيتس
- ازدادت ثروته بمقدار 2.9 مليار دولار
- الثروة الإجمالية: 93.9 مليارا
10 ـ إيلون ماسك
- ازدادت ثروته بمقدار 2.8 مليار دولار
- الثروة الإجمالية: 22.5 مليارا
الخاسرون
|زوكربيرغ خسر نحو 19 مليار دولار من ثروته عام 2018 (رويترز)
1 ـ مارك زوكربيرغ
- تناقصت ثروته بمقدار 18.7 مليار دولار
- الثروة الإجمالية: 52.5 مليارا
2 ـ أمانسيو أورتيغا
- تناقصت ثروته بمقدار 16.2 مليار دولار
- الثروة الإجمالية: 59.6 مليارا
3 ـ جورج شايفلير
- تناقصت ثروته بمقدار 14 مليار دولار
- الثروة الإجمالية: 12.4 مليارا
4 ـ ما هواتينغ
- تناقصت ثروته بمقدار 10.1 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 35.1 مليارا
5 ـ كارلوس سليم
- تناقصت ثروته بمقدار 9.3 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 56.8 مليارا
6 ـ خورخي باولو ليمان
- تناقصت ثروته بمقدار 9.2 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 20 مليارا
7 ـ شاروين سيريفادهانابهاكدي
- تناقصت ثروته بمقدار 7.24 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 12.8 مليارا
8 ـ بوليانا تشو
- تناقصت ثروتها بمقدار 7.2 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: ملياران
9 ـ وانغ وي
- تناقصت ثروتها بمقدار 6.7 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 13 مليارا
10 ـ زهو كونفي
- تناقصت ثروتها بمقدار 6.3 مليارات دولار
- الثروة الإجمالية: 3.5 مليارات