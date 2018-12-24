تعرف على أكبر الرابحين والخاسرين من أصحاب المليارات عام 2018

بحسب المجلة اعتلى المدير التنفيذي لـ فيسبوك مارك زوكربيرغ صدارة ترتيب أكبر المتضررين من تقلبات هذا العام، لاسيما بعد الفضائح الداخلية والحملات الدعائية التي أضرت بسمعة شركته بشكل كبير.

بالمقابل، تمكن العديد من المليارديرات من تجنب الخسائر الفادحة، حيث تمكن بيل غيتس وستيف بالمر من تحقيق أرباح إجمالية تقدر بحوالي 6.3 مليارات دولار بفضل ارتفاع سهم شركة مايكروسوفت.

وزادت ثروات بعض رجال الأعمال الروس بفضل ارتفاع أرباح شركات النفط والغاز التي يمتلكونها.

وكان مؤسس شركة أمازون ومديرها التنفيذي جيف بيزوس الرابح الأكبر بفارق كبير عن أقرب منافسيه، حيث ارتفعت ثروته بمقدار 28 مليار دولار منذ نهاية السنة الماضية لتبلغ 126.2 مليارا، في حين كانت ثروته في سبتمبر/أيلول الماضي قد بلغت 167 مليارا.

وجُمعت الأرقام المذكورة في تقرير فوربس بناء على الثروات المكتسبة والمهدورة خلال الفترة الفاصلة بين 29 ديسمبر/كانون الأول من العام الماضي و17 من الشهر الحالي.

وتمكن أكثر من عشرة أشخاص من زيادة ثرواتهم بمقدار إجمالي بلغ 64 مليار دولار خلال 12 شهرا فقط. ولا تبدو هذه الأرقام مذهلة مقارنة بأرقام السنة الماضية حيث ازدادت ثروات الفائزين العشر الأوائل بمقدار 204 مليارات، تقول المجلة.