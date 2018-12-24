مسؤول: مصر تزيد إنتاج الغاز إلى 7.8 مليارات قدم مكعب

نقلت رويترز عن مسؤول في الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 7.8 مليارات قدم مكعبة يوميا السنة المالية المقبلة. وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/تموز وتنتهي يوم 30 يونيو/حزيران.

وقال المسؤول في اتصال هاتفي مع رويترز مشترطا عدم نشر اسمه، إن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 6.6 مليارات قدم مكعبة يوميا، ونستهدف زيادته إلى 7.8 مليارات قدم مكعبة يوميا في 2019-2020.

وأضاف أن ذلك يأتي "بدعم من زيادة الإنتاج المتوقع من حقل ظهر ومن مشروع شمال الإسكندرية ومن مشروعات أخرى".

وبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي 6 مليارات قدم مكعبة يوميا في يوليو/تموز الماضي.

واكتشفت شركة إيني الإيطالية حقل ظهر عام 2015، وتشير التقديرات إلى أنه يحوي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

وفي يوليو/تموز الماضي قال وزير البترول المصري طارق الملا إن بلاده تستهدف زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي إلى 6.75 مليارات قدم مكعبة يوميا بنهاية العام الجاري.

وتسعى مصر للتحول إلى مركز رئيسي للطاقة في المنطقة من خلال تسييل الغاز وإعادة تصديره.