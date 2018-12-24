ضرائب وأسعار تخنقهم.. إسبانيا ملاذ محدودي الدخل بفرنسا

عبد السلام حاج بكري- جنوب فرنسا

يحدث في فرنسا، البلد الأشهر بالأزياء الفاخرة وصناعة الأجبان والعطورات ومختلف أنواع الصناعات الراقية، أن يرحل سكانه باتجاه الدول المجاورة للتبضّع وشراء هذه المواد أو ما يشبهها لأنهم لا يملكون القدرة على الشراء من بلدهم.

مئات السيارات تزدحم بها الطرقات المؤدية إلى إسبانيا، يقصد سائقوها وركابها المحلات التجارية المتنوعة لشراء احتياجاتهم الاستهلاكية اليومية، لأنها تبيعها بسعر أقل مما هو متداول في فرنسا، وقد تراجعت قدرتهم الشرائية بشكل كبير بسبب زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار ومراوحة الرواتب مكانها، وهذه كانت سببا مباشرا في احتجاجات حركة السترات الصفراء التي بدأت قبل أسابيع.

بضائع متنوعة

أكثر ما يبتغي سكان مناطق جنوب فرنسا شراءه من إسبانيا هو المواد الاستهلاكية اليومية كالطعام والخضار والفواكه والسجائر والوقود، إذ غالبا ما يقصد كل منهم إسبانيا مرة واحدة أسبوعيا على الأقل ليملأ خزان وقود سيارته ويشتري ما يكفيه لمدة أسبوع.

في جولة على أسواق مدينة بوسوست الإسبانية المجاورة لفرنسا، استطلعت الجزيرة نت أسعار أهم المواد التي يركّز الفرنسيون على شرائها، وخلصت إلى أن الفوارق السعرية واضحة تماما، تتراوح بين 20% للوقود و50% للخضار والفواكه والتبغ، وبين الرقمين تتراوح أسعار بقية أنواع الطعام والمستهلكات اليومية.

وبعد أن ملأ خزان سيارته بالوقود وصندوقها بالبضائع، قال فرانسوا الرجل السبعيني وهو من مدينة لورد الفرنسية "لم يعد بوسعي شراء احتياجاتي وزوجتي من فرنسا، راتبي التقاعدي لا يكفي، أضطر لشرائها من إسبانيا نظرا للفوارق الكبيرة بالأسعار".

أما الشابة كريستين التي حضرت مع صديقها لشراء التبغ وبعض الفواكه فقد أشارت إلى أن وضعها المادي جيد، لكنها لن تشتري من فرنسا شيئا احتجاجا على السياسة الاقتصادية للرئيس إمانويل ماكرون وحكومته القائمة على "الاستقواء على الفقراء ومحاباة الأغنياء".

لا توجد إحصائية رقمية لعدد الفرنسيين الذين يتسوقون من إسبانيا، وكذلك المبالغ التي يدفعونها هناك وتخسرها فرنسا، غير أن هناك تقديرات بمئات ملايين الدولارات، حسب رأي "لطفي" تاجر الخضار والفواكه الفرنسي من أصول مغربية.