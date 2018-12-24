بسبب انخفاض أسعار النفط.. السعودية تواجه مخاطر اقتصادية

يُتوقع أن السعودية على موعد مع وضع اقتصادي سيئ شبيه بالذي حاصرها خلال 2015-2016، عندما تراجعت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات تاريخية مؤثرة اقتصاديا، نتيجة وفرة المعروض منه.

وفي مقال بعنوان "مع استمرار انخفاض أسعار النفط.. السعودية تخطو على طبقة ثلج رقيقة" نشره موقع "أويل برايس" الأميركي المتخصص بأخبار الطاقة، يرى الكاتب تيم دايس أن مسؤولي الطاقة في السعودية يقفون باندهاش أمام ما يحدث في أسواق النفط في الوقت الحالي، وأن عليهم أن يقلقوا حد اليأس بسبب انخفاض الأسعار.

ورغم أن المملكة التقطت أنفاسها بعد تهديدات بحدوث انهيار اقتصادي خلال 2015-2016 إثر حالة وفرة المعروض في الأسواق وما تلا ذلك من انخفاض الأسعار إلى أدنى المستويات، فإن الأمور تبدو قاتمة مرة أخرى، مع توقعات بفشل السعودية والمنتجين المستقلين في رفع أسعار الخام رغم قرارهم خفض الإنتاج بداية ديسمبر/كانون الأول الحالي.

وأشار الكاتب إلى أن موازنة السعودية عانت من عجز كبير إثر انخفاض أسعار النفط إلى ثلاثين دولارا، بسبب زيادة كبيرة في إنتاج النفط الصخري الأميركي بالتزامن مع قرار الرياض رفع الإنتاج.

ولفت إلى أن هذا الوضع أجبر السعودية -بحلول نهاية عام 2016- على اللجوء إلى منتجين من خارج منظمة أوبك، بقيادة روسيا، لاتخاذ قرارات بخفض المعروض في الأسواق لإنهاء معاناتها، عبر استعادة توازن السوق بين العرض والطلب.

ولاحظ الكاتب أن القرارات التي اتخذتها ما بات يطلق عليها "أوبك بلاس"، دفعت الأسعار إلى مستويات عليا في أكتوبر/تشرين الأول 2017، مما أثار مخاوف المستهلكين.