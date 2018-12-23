وزير الطاقة القطري: السعودية ضخت كميات نفط لا مبرر لها

قال وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة سعد الكعبي اليوم الأحد إن الفترة الحالية وقت صعب على أسعار وسوق النفط الخام حول العالم.

وأضاف الكعبي خلال اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) - الذي تستضيفه الكويت حاليا- أن "هناك كميات كبيرة فائضة في السوق ويجب التعامل معها، هناك قرارات اتخذت من بعض الدول لخفض الإنتاج (في اجتماع أوبك الماضي)، لأنه تم ضخ كميات كبيرة لم يكن لها مبرر في السنة الماضية".

وردا على سؤال عن هذه الدول وما إذا كان من بينها السعودية، قال الكعبي "السوق واضح، ومعروف أن هناك كميات كبيرة تم ضخها من دول عديدة، ودول معدودة على الأصابع التي لديها هذه الإمكانيات، منها السعودية وغيرها".

وأكد الوزير القطري أن الحصار المفروض على بلاده لم يؤثر على قطر "بتاتا" في قطاع النفط والغاز، في إشارة إلى الحصار الذي تفرضه كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر على الدوحة منذ يونيو/حزيران 2017.

ورفعت السعودية إنتاجها من متوسط 10.4 ملايين برميل يوميا في الأشهر التسعة المنقضية من 2018، ثم صعدت حتى 11.1 مليون برميل في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

ويبدأ مطلع 2019 تنفيذ اتفاق جديد لخفض الإنتاج بنحو 1.2 مليون برميل يوميا بين كبار المنتجين في (أوبك) ومنتجين مستقلين بقيادة روسيا، في محاولة لاستعادة استقرار السوق.

وانطلقت في الكويت اليوم أعمال الاجتماع الـ101 لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك).