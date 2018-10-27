عجزوا عن بيع المحاصيل.. كيف أضرت الحرب بالمزارعين اليمنيين؟

الجزيرة نت-صنعاء

يتنقل إسماعيل السيد بين أرجاء مزرعته مراقبا المياه وهي تتدفق من المضخة، وظل معها يقلب أفكارا لجني محصول الفلفل الأخضر، وبعد جولة كان قد اتخذ قرارا ببيع كيلو الفلفل بسعر لا يقل عن ثمانمئة ريال (1.66 دولار).

قدر السيد أن يجني ثروة لا تقل عن مليوني ريال (أربعة آلاف دولار) نظير بيع المحصول من مزرعته التي تبلغ مساحتها نحو نصف كيلومتر مربع في منطقة الكمب جنوبي محافظة الحديدة، ليسدد قسطا من قيمة منظومة الطاقة الشمسية.

وعلى الرغم من تراجع ملحوظ في القطاع الزراعي بسبب الحرب بين الحوثيين والتحالف السعودي الإماراتي فإن المزارع الخمسيني كان محظوظا بأن تمكن من شراء منظومة الطاقة الشمسية ليعتمد عليها في ضخ المياه الجوفية إلى المزرعة.

يقول السيد للجزيرة نت إنه لولا منظومات الطاقة الشمسية لانهارت المحاصيل الزراعية بالكامل وتدمر القطاع الزراعي، فوقود الديزل المستخدم لتشغيل مولدات ضخ المياه ينعدم في بعض الأحيان، ويرتفع سعره غالبا إلى مستويات قياسية.

سوق مدمر

ومع أن أغلب المزارعين في غربي البلاد تجاوزوا مسألة انعدام الوقود باعتمادهم على المنظومات الشمسية إلا أن الحرب كانت قاسية على محاصيلهم، إذ تسببت في إغلاق الأسواق الرئيسية، من بينها سوق "الحلقة" الرئيسي في مدينة الحديدة مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته.

وحين حل موعد الحصاد كان السيد يندب حظه، فالأسواق التي يبيع فيها منتجاته الزراعية أغلقت بسبب القتال، كما عرقلت الحرب الطريق الرئيسي، وبات من الصعب على المتسوقين الوصول إلى مزرعته.