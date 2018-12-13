متجاهلة أوبك.. أسعار النفط عند أدنى مستوى منذ أكثر من عام

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ الربع الثالث من 2017، منهية الأسبوع بخسائر تزيد على 11%، بفعل وفرة المعروض العالمي من الخام التي أبقت المستثمرين بعيدا عن السوق قبيل عطلات نهاية العام.

وتراجعت سوق النفط إلى جانب أسواق الأسهم الرئيسية، وسط مخاوف من المستثمرين بشأن قوة الاقتصاد العالمي مع اقتراب العام الجديد.

وزاد إغلاق محتمل للحكومة الاتحادية في الولايات المتحدة -أكبر مستهلك للنفط في العالم- من مخاوف المستثمرين.

وجاء تراجع أسواق النفط وسط مخاوف من وفرة في المعروض، على الرغم من تخفيضات مزمعة في الإنتاج اتفقت عليها منظمة أوبك مع منتجين مستقلين في مقدمتهم روسيا.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول الجمعة منخفضة 53 سنتا، أو حوالي 1%، لتبلغ عند التسوية 53.82 دولارا للبرميل، بعد أن هبطت أثناء الجلسة إلى 52.8 دولارا وهو أضعف مستوى لها منذ سبتمبر/أيلول 2017.

يأتي ذلك في وقت قال فيه رئيس وكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول إن أسعار النفط دخلت فترة لا يمكن فيها لبلدان الشرق الأوسط وروسيا تحديدها وحدها، وفق ما أوردته وكالة الأناضول.

وأضاف بيرول أن إجمالي إنتاج أميركا من النفط سيعادل بحلول 2025 إجمالي إنتاج روسيا والسعودية منه تقريبا، وهذا سيغير بشكل كامل توازن أسواق النفط.

وأشار إلى أن أسعار النفط تشهد انخفاضا كبيرا، وأن التوقعات تشير إلى عدم ارتفاع الأسعار خلال الفترة القريبة المقبلة.