 21.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج بـ10 أشهر

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21.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج بـ10 أشهر

تحويلات المصريين بالخارج بلغت ملياري دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)
تحويلات المصريين بالخارج بلغت ملياري دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي (رويترز)

قال البنك المركزي المصري إن تحويلات المصريين العاملين في الخارج زادت 17% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مقارنة بالشهر الذي قبله لتبلغ 2.1 مليار دولار.

وأضاف البنك المركزي في بيان أن التحويلات نمت 8% على أساس سنوي في الأشهر العشرة الأولى من العام لتصل إلى 21.4 مليار دولار.

وتزايدت التحويلات عبر النظام المصرفي الرسمي بعد تحرير سعر الجنيه في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وغياب الفارق بين سعري الدولار في السوقين الرسمية والموازية (السوداء).

وقبل قرار تحرير الجنيه بلغت نسبة فارق سعر صرف الدولار بين السوق الرسمية والموازية (السوداء) نحو 100%، مما دفع لازدهار السوق السوداء.

وتعد تحويلات العاملين في الخارج مصدرا رئيسيا للعملة الصعبة بالنسبة لمصر، إلى جانب دخل قناة السويس وإيرادات السياحة.

المصدر : وكالات
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