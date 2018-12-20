 وزير سعودي: 13 مليار دولار أخرى من حملة الاحتجازات عام 2019

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وزير سعودي: 13 مليار دولار أخرى من حملة الاحتجازات عام 2019

الرياض احتجزت العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في إطار ما وصف بحملة مكافحة الفساد (رويترز)
الرياض احتجزت العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في إطار ما وصف بحملة مكافحة الفساد (رويترز)

توقع وزير المالية السعودي محمد الجدعان أن تجمع المملكة مبلغا يتجاوز 13 مليار دولار العام المقبل من تسويات مع محتجزين، ضمن ما وصف بحملة على الفساد أطلقت نهاية العام الماضي.

وأبلغ الجدعان رويترز بأن التسويات النقدية في إطار ما سمي بحملة مكافحة الفساد، والتي بلغ حجمها خمسين مليار ريال عام 2018 "لن تكون أقل بكثير" من هذا الحجم عام 2019.

وأضاف -في حديثه لرويترز- أن الأصول التي جرت مصادرتها تديرها وتقيمها شركة "استدامة" المملوكة للحكومة، والتي تديرها لجنة يرأسها وزير التجارة، ولا علاقة لها بصندوق الاستثمارات العامة السيادي.

وأكد الوزير أن مجموعة بن لادن العملاقة العاملة بقطاع البناء -والتي استحوذت الحكومة على حصة بنحو الثلث فيها في إطار الحملة- سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" قريبا يضم أعضاء الأسرة وممثلين للملكية الحكومية.

واحتُجز العشرات من كبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون خلال الحملة التي بدأت في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

وقال محققون في وقت سابق هذا العام إنهم يسعون لجمع نحو مئة مليار دولار.

المصدر : رويترز
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