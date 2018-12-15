مخاطر تحدق بالزراعة الفلسطينية والسبب وزير إسرائيلي

عاطف دغلس-نابلس

ورغم حاجة القرار إلى موافقة القيادة الأمنية الإسرائيلية حتى يصبح نافذا، فإن تجارا ومزارعين فلسطينيين لمسوا أثره منذ يوم أمس، بمنع وصول بضائعهم إلى مناطق الخط الأخضر (فلسطين المحتلة) والمقدرة -وفق مصادر إسرائيلية- بنحو ثلاثمئة طن من المنتجات الزراعية يوميا.

ويأتي قرار الوزير الإسرائيلي -بحسب القناة الثانية التي نقلت الخبر- بسبب شكاوى قدمها مزارعون إسرائيليون لعدم استيراد الفلسطينيين منتجات من إسرائيل، ولا سيما من قطاع المواشي.

وذكرت القناة أن الوزير لم يستمع لنصائح الإدارة المدنية والجيش الإسرائيلي بأن قراره يضر بالأمن الإسرائيلي والاقتصاد الفلسطيني، وأصدر بيانه بمنع استيراد الفواكه.

فلسطينية تجني محصولها الزراعي من الخيار (الجزيرة)

خسائر مضاعفة

وكان وقع الخبر كالصاعقة على المزارع الفلسطيني عبد الكريم أبو جيش من قرية فروش بيت دجن شرق نابلس، فالقرار يتزامن مع قطفه أولى ثمار مزرعته من الطماطم.

يزرع أبو جيش (28 عاما) دونما ونصفا (الدونم يساوي ألف متر مربع) من الطماطم هذا العام بكلفة قدرها بنحو ستة آلاف دولار أميركي، ويقول إن القرار سيدمر مشروعه ويجعله يعمل ليغطي تكاليف زراعته فقط، "فالبضائع ستغرق السوق والأسعار ستصل للحضيض".

ومثل أبو جيش انتاب القلق أهالي قريته الذين يعمل غالبهم في الزراعة، فهم لا يقوون على تحمل خسائر الكوارث الطبيعية "فكيف يتحملون قرار مثل هذا"، بحسب أبو جيش.

وتشير تقديرات وزارة الزراعة الفلسطينية إلى إمكانية استيعاب السوق المحلي للبضائع الفائضة، ولكن بربح أقل للمزارع والتاجر.

ويقول تاجر الخضار بالجملة في الأغوار الوسطى حمزة أبو ثابت، إن ذلك لن يوقف "تكدس" البضائع في السوق المحلي وبالتالي هبوط أسعارها.

ويضيف أبو ثابت أنه يستعد لتحويل خمسة أطنان من الخضار تقدر بنحو ثمانية آلاف دولار للسوق الفلسطيني، بعد أن أعرض عن شرائها تجار وسطاء كانوا ينقلونها إلى الداخل المحتل بعد أن منع الجنود الإسرائيليون دخولها خلال المعابر.

ويتخوف أبو ثابت من أن تطول فترة المنع، وبالتالي تزداد كميات الخضار المطروحة بالسوق، ولا سيما في ظل غزارة إنتاج قطاع غزة ودخوله للضفة الغربية.

هذا نفسه ما يُقلق راشد شتيوي بائع الخضار في سوق مدينة نابلس، الذي يقول إن "الأوضاع الاقتصادية السيئة وموجات الغلاء التي يعيشها الفلسطيني لا تحتمل تراكم أي منتج لا سيما الخضار، كما أن نيران القرار الإسرائيلي ستكوي المزارع قبل غيره".