جلب المتهم بقضية التبغ هل يعيد الأمل بمكافحة الفساد بالأردن؟

هديل الروابدة-عمان

آخرون خالفوا هذا الرأي، واعتبروا أن إقدام حكومة الرزاز على جلبه للأردن يمثل نبضة أمل وبداية لنهضة جديدة تنقلب على موازين الفساد ورؤوسه وأذرعه، وفرصة لإعادة الثقة بالحكومة ورئيسها لتصويب الخلل وتدمير الفساد ووقف النزف في الأموال العامة ومحاسبة المقصرين.

وبين الرأيين، يصف الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير الحالة العامة بأنها تعبير عن أزمة ثقة بين الدولة والشعب، مشيرا إلى أنها تظهر جليا بالتشكيك في دوافع استرداد مطيع.

ولفت -في حديثه إلى الجزيرة نت- إلى أن البعض يلجأ للغمز في كل خطوة تقدم عليها الدولة، ويستغرق في التحليل المفرط حول غاياتها، كقول بعضهم إن أهداف جلب مطيع ترمي إلى إلهاء الناس وتشتيت انتباههم.

فعلى الدولة -يقول الكاتب- أن تعيد تلك الثقة المنزوعة إلى نصابها بالسير خطوات إضافية على صعيد ملفات مفتوحة شعبيا ومرتبطة بالفساد، واتخاذ إجراءات حيالها.

ويطالب الكاتب بإحالة ملفات كبرى إلى المحكمة، حيث إن هذه الخطوة من شأنها أن تطرد أي شعور لدى الناس بوجود استثناء أو حماية لأحد.



ويشير الناشط النقابي والسياسي د. أحمد أبو غنيمة إلى أن تلاشي الثقة بين الدولة والمواطنين جاء عقب نقض الحكومات المتعاقبة لوعودها في مكافحة الفساد، حتى تجذر هذا الفساد وتردت الأوضاع الاقتصادية.