جلب المتهم بقضية التبغ هل يعيد الأمل بمكافحة الفساد بالأردن؟
هديل الروابدة-عمان
صالح يضيف للجزيرة نت أن عقدة الفساد لا يمكن حلها إلا بوقف ظاهرة التزاوج بين رأس المال والسلطة الذي جعل من الفساد ظاهرة ممنهجة ومؤسسية لا يمكن اختزالها بشخوص.
استئصال أم تهدئة؟
وعلى نطاق أوسع، تعددت القراءات والتكهنات بين الأردنيين حيال جدية الحكومة في محاربة الفساد واستئصاله، فذهب البعض إلى التشكيك بأن القبض على المتهم الرئيس بقضية التبغ جاء في هذا الوقت لإطفاء فتيل الاحتجاجات المتصاعدة التي اشتعلت في الشارع على مدى الأسابيع القليلة الماضية.
آخرون خالفوا هذا الرأي، واعتبروا أن إقدام حكومة الرزاز على جلبه للأردن يمثل نبضة أمل وبداية لنهضة جديدة تنقلب على موازين الفساد ورؤوسه وأذرعه، وفرصة لإعادة الثقة بالحكومة ورئيسها لتصويب الخلل وتدمير الفساد ووقف النزف في الأموال العامة ومحاسبة المقصرين.
وبين الرأيين، يصف الكاتب والمحلل السياسي ماهر أبو طير الحالة العامة بأنها تعبير عن أزمة ثقة بين الدولة والشعب، مشيرا إلى أنها تظهر جليا بالتشكيك في دوافع استرداد مطيع.
ولفت -في حديثه إلى الجزيرة نت- إلى أن البعض يلجأ للغمز في كل خطوة تقدم عليها الدولة، ويستغرق في التحليل المفرط حول غاياتها، كقول بعضهم إن أهداف جلب مطيع ترمي إلى إلهاء الناس وتشتيت انتباههم.
فعلى الدولة -يقول الكاتب- أن تعيد تلك الثقة المنزوعة إلى نصابها بالسير خطوات إضافية على صعيد ملفات مفتوحة شعبيا ومرتبطة بالفساد، واتخاذ إجراءات حيالها.
ويطالب الكاتب بإحالة ملفات كبرى إلى المحكمة، حيث إن هذه الخطوة من شأنها أن تطرد أي شعور لدى الناس بوجود استثناء أو حماية لأحد.
ويشير الناشط النقابي والسياسي د. أحمد أبو غنيمة إلى أن تلاشي الثقة بين الدولة والمواطنين جاء عقب نقض الحكومات المتعاقبة لوعودها في مكافحة الفساد، حتى تجذر هذا الفساد وتردت الأوضاع الاقتصادية.
|اعتقال مطيع عاد بالذاكرة الأردنية إلى ملفات كبرى للفساد (الصحافة الأردنية)
قضايا بالذاكرة
جلْب مطيع عاد بالذاكرة الأردنية إلى ملفات فساد كبرى اتهمت فيها رؤوس اقتصادية وسياسية وأمنية ذات نفوذ، كقضية "الكازينوهات" مثلاً التي أدين بها وزير السياحة الأسبق أسامة الدباس بتهم مخالفة الدستور وتزوير أوراق رسمية، بالإضافة إلى إساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة وإلحاق الضرر بمصالح الدولة.
ولا يغيب عن البال أيضا قضية الفوسفات الأكثر جدلا والمدان بها وليد الكردي زوج الأميرة بسمة بنت الحسين، والمقيم في لندن والمطلوب للعدالة حتى اللحظة.
إضافة إلى قضية أدانت مدير المخابرات الأسبق محمد الذهبي إثر قيامه بتبييض وغسل أموال وخيانة الأمانة الوظيفية -بحسب القرار الصادر بحقه- وما زال حتى الآن يقضي عقوبته في السجن.
قضية رجل الأعمال خالد شاهين بجرم الرشوة واستغلال الوظيفة العامة ما زالت ماثلةً بذاكرة الأردنيين، حيث شكّل سفره للعلاج بأوروبا وخلال فترة قضاء محكوميته صفعة للأردنيين وقتها، إلى جانب قضايا كثيرة أخرى يضيق المقام لذكرها.
كلفة الفساد
إن تراجع ترتيب الأردن على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017 مرتبتين عن العام الذي سبقه -ليحل بالمركز 59 عالميا- لم يشفع له بدراسة رصينة تقدر كلفته التي رأى مشاركون بإحدى الندوات الاقتصادية أنها تصل إلى عشرة مليارات دينار (14.1 مليار دولار) متضمنة حجم التهرب الضريبي الذي كان مطلبا عريضا من مطالب الاحتجاجات الشعبية عوضا عن تعديلات قانون الضريبة التي ستطال جيوب كثير من الأردنيين.
لكن الحكومة تقول -وعلى لسان مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات حسام أبو علي- إنه لا يمكن حساب مبالغ التهرب الضريبي بدقة، وإنما يتم تقديرها وفقا لدراسات متخصصة.
ويؤكد أبو علي للجزيرة نت أن الدائرة تعكف على إعداد خطة لمكافحة التهرب الضريبي ستكون مُحكمة وعابرة لكافة القطاعات.
وتستند الحكومة -وفق أبو علي- في خطتها إلى أطر تشريعية تحسن نظام الفوترة، بحيث يعتبر كل تاجر أو صاحب مهنة أو مقدم خدمة يمتنع عن تقديم فاتورة متهربا ضريبيا.
ويشير أبو علي إلى إجراءات الخطة، وذلك عبر ربط المعلومات الخاصة بالمُكلفين بدفع الضريبة بالدوائر الحكومية والجهات الرسمية وغير الرسمية والخاصة كافة، وتغليظ العقوبات على المتهربين.
ويقدر حجم التهرب الضريبي بـ 650 مليون دينار، قائلا "إنه سيتم تحصيل ما يمكن منها تدريجيا" مؤكداً استحالة إعفاء مطيع وغيره من المبالغ المستحقة بذمتهم للمال العام.
|يعتقد البعض أن إقدام حكومة الرزاز على جلب "الإمبراطور" قد أعاد أمل المواطنين بمحاربة الفساد (رويترز)
شائعات أم تسريبات؟
وبالعودة إلى تطورات قضية مطيع، اضطرت الحكومة عبر منصاتها وأذرعها الإعلامية إلى تفنيد الشائعات وما يصفه مواطنون بالتسريبات المتداولة عن تورط وزراء ونواب حاليين وسابقين بقضية مصنع الدخان المزور.
الحكومة بتوضيحاتها المتلاحقة، أكدت عدم اكتمال التحقيقات، في وقت يظل توجيه الاتهام محصورا باختصاص السلطة القضائية.
وذهبت الحكومة إلى خطوة غير متوقعة، إذ أعلنت مساء الأربعاء -على لسان ناطقها الإعلامي وزيرة الإعلام جمانة غنيمات- التأكيد بأن محاكمة مطيع ستكون علنية ومصورة.
وقالت الوزيرة إن الحكومة تنتهج هذه الخطوة انطلاقا من مبدأ الشفافية والمكاشفة -وبتوجيهات من الملك- واعترافا بحق الناس في معرفة الحقيقة كاملة بشأن هذا الملف الذي أشغل الرأي العام الداخلي.
وما زالت تكهنات الأردنيين تتصاعد بالقصد من وراء "تغريدة" الرزاز ليلة جلب مطيع إلى العاصمة عمان، والتي قال فيها "مطيع في قبضتنا وللحديث بقية" فهل هي بداية حكاية استئصال فساد في بلد يشكو مواطنوه من نهب المقدرات وتشكو حكومته من شح الموارد.