هل تم اغتيال عملة بتكوين؟

هل تم اغتيال بتكوين من قبل السلطات المالية الدولية؟ ولماذا تريد هذه السلطات المالية القضاء على هذه العملة، وهل هذا تفسير معقول للانهيار الأخير للعملات المشفرة؟

يقول الكاتب دان دنينغ في مقال بموقع "لاكرونيك آغورا" الفرنسي إن العملات المشفرة أثبتت أن هناك شهية لدى عامة الناس للأصول الرقمية فوق شهيتهم لنظام الدفع الإلكتروني، وإن المصارف المركزية والنخب المالية فهمت أن البتكوين يمكن أن يعيق طريق النظام المالي العالمي الجديد الذي يسعون إلى فرضه علينا.

إن هدف السلطات المالية العالمية -كما يعتقد الكاتب- هو الحصول على السيطرة السياسية الكاملة على حياة وخيارات المليارات من الناس على هذا الكوكب، من خلال نظام نقدي جديد كلي بالكامل ومفتوح.

الطعنة الأولى

الضربة الأولى الموجهة للبتكوين -يقول الكاتب- جاءت من قبل المركزي البريطاني عندما اعتبر جون لويس العامل بنادي البحوث الاقتصادية التابع لبنك إنجلترا أن البتكوين يعاني من عيوب هيكلية كثيرة ستؤدي إلى وفاته.

من بين هذه العيوب الهيكلية، يشير الباحث إلى أن 97% من البتكوين مملوكة لأقل من 4% من المستخدمين، مما يحد من سيولة بتكوين، وبالتالي القابلية لأن يكون نظاما للدفع.



وهناك عيب آخر -كما يقول المقال- وهو أن بتكوين يمكن أن تعالج سبع معاملات في الثانية فقط، بينما تستطيع بطاقة فيزا معالجة 24 ألف معاملة بنفس المدة الزمنية.

يُشار إلى أنه تم تداول العملة الإلكترونية الأشهر بالعالم هذه الأيام عند مستوى أقل من 3500 دولار.