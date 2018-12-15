السعودية من أكبر مستثمريها.. أسهم مجموعة سوفت بنك تواصل هبوطها

واصلت أسهم مجموعة سوفت بنك اليابانية هبوطها الحاد لليوم الثاني على التوالي بعد إدراجها في بورصة طوكيو للتداول، وسط خيبة أمل بشأن وحدة الاتصالات التابعة للمجموعة.

وهبط سعر السهم بنحو 5% بعد يوم من تراجعه بأكثر من 14% عن سعر الطرح البالغ نحو 13 دولارا.

ويعتبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي الحكومي أكبر مستثمر في صندوق "رؤية" التابع لسوفت بنك بـ45 مليار دولار، من إجمالي رأسماله البالغ مئة مليار دولار.

وتسعى المملكة لتنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية بمليارات الدولارات بالتعاون مع المجموعة اليابانية.

وسبق أن جمعت مجموعة سوفت بنك أكثر من 23 مليار دولار في أكبر اكتتاب عام في اليابان.

وتصنف وحدة الاتصالات التابعة لمجموعة سوفت بنك بأنها ثالث أكبر شركة لخدمات الهواتف النقالة في اليابان، بعد شركتي "إن تي تي دوكومو" و"كيه دي دي آي".

وهناك توقعات باحتدام المنافسة في سوق الاتصالات اليابانية بعد حصول شركة راكوتين للتجارة الإلكترونية على رخصة لتقديم خدمات الاتصالات بدءا من العام المقبل.

ولدى اليابان ثالث أكبر سوق لاتصالات الهواتف النقالة في العالم، لكن الحكومة تمارس ضغوطا على الشركات لخفض أسعارها، وهو من العوامل التي أثرت سلبا على أسهم سوفت بنك.

كما تأثرت المجموعة بتفاقم ديونها التي قدرت بـ160 مليار دولار بنهاية سبتمبر/أيلول الماضي، إضافة إلى ارتباطها بعقد مع شركة هواوي الصينية التي تتهمها الولايات المتحدة ودول أخرى باستغلال تقنياتها للتجسس الإلكتروني.

وكان تقرير لقناة "سي إن بي سي" الأميركية قد أشار إلى أن مساهمة السعودية في صندوق رؤية التابع لسوفت بنك، تحولت إلى جدل بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.