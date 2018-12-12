بلومبيرغ: المستثمرون الأجانب يهربون من بورصة دبي

قالت بلومبيرغ إن المستثمرين الأجانب يهربون من بورصة دبي التي وصفتها الوكالة بأسوأ سوق مالية لعام 2018.

وأفادت الوكالة أن المستثمرين الأجانب بسوق دبي المالية باعوا ما قيمته 232 مليون دولار من الأسهم، بنهاية الأسبوع الماضي، معتبرة ذلك مؤشرا على أن العديد من المستثمرين الأجانب ربما لا يرغبون في الاحتفاظ بالأسهم مع بداية العام المقبل.

وهذا هو أكبر رقم -تقول الوكالة- منذ أن بدأت السوق تقدم معلومات عن عملياتها.

وأوضحت أن هذه الأرقام لا تشمل المستثمرين من دول الخليج والعالم العربي.

وأشارت بلومبيرغ إلى أن المستثمرين يهربون من سوق دبي المالية، بعد أن تراجع حجم التعاملات إلى مستوى 2013.

وأضافت أن مؤشر "دي أف أم" العام تراجع بنسبة 25%، وهو أعلى تراجع بين المؤشرات الكبرى بالعالم.

وفي تعاملات أمس، كانت بورصة دبي الأشد نزولا بين البورصات الخليجية نتيجة استمرار هبوط أسعار النفط.

وسجلت بورصة دبي هبوطا حادا في تعاملات الثلاثاء، ومنيت بأكبر خسارة في يوم واحد منذ يونيو/حزيران الماضي تحت ضغط تراجع الأسهم العقارية.

وتراجع مؤشر سوق دبي 2.1% مع انخفاض سهم بنك الإمارات دبي الوطني (أكبر مصرف بالإمارة) 4.6%، بينما هبط سهم إعمار العقارية (أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في دبي) 2.3%.

كما هوى سهم داماك العقارية 6.3%، مسجلا أدنى مستوياته منذ فبراير/شباط 2015.

وسجل مؤشر سوق دبي أسوأ أداء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا هذا العام، مقتربا من أدنى مستوياته منذ 2013.

وفي الإمارات أيضا، هبط المؤشر العام لسوق أبو ظبي 0.8%، مع تراجع سهم بنك أبو ظبي الأول (أكبر مصرف بالإمارات) 1.3%.