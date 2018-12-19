العراق: اتفاق لحفر 40 بئرا بحقل مجنون النفطي

أفادت وزارة النفط العراقية اليوم الأربعاء بأن العراق وقع اتفاقا مع شركة شلومبرغير العالمية لحفر أربعين بئرا نفطية في حقل مجنون العملاق بجنوب البلاد.

وقال وزير النفط العراقي ثامر الغضبان في بيان إن الاتفاق المبرم مع شلومبرغير يستهدف تعزيز إنتاج الحقل.



وذكر بيان الوزارة أن شركة نفط وذكر بيان الوزارة أن شركة نفط البصرة التي تدير حقل مجنون وقعت اتفاقا آخر اليوم مع شركة الاستكشافات النفطية الحكومية لإجراء مسح زلزالي في الحقل الواقع بمحافظة البصرة.



وتم توقيع العقدين في مقر الوزارة بالعاصمة وتم توقيع العقدين في مقر الوزارة بالعاصمة بغداد بحضور وزير النفط العراقي، لكن الوزارة لم تكشف عن قيمتهما.

وقال الغضبان "تنفيذ المسوحات الزلزالية لحقل مجنون من قبل شركة الاستكشافات النفطية بأسلوب الأبعاد الثلاثة سيؤمن المعلومات الدقيقة لشركة نفط البصرة، وسيمكنها من النهوض بواقع الإنتاج في الحقل".

وفي يونيو/حزيران الماضي انسحبت "رويال دتش شل" من مجنون وسلمت عمليات الحقل إلى نفط البصرة.

وقال البيان إن إنتاج النفط الخام من الحقل تجاوز 240 ألف برميل يوميا.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول ( أوبك )، ويضخ نحو 4.6 ملايين برميل يوميا، وهو ما يقل عن طاقته الإنتاجية القصوى نظرا لاتفاق خفض الإمدادات العالمي الذي تقوده أوبك لدعم أسعار النفط.