بالذكرى الأربعين للإصلاح الاقتصادي.. هكذا صنعت الصين المعجزة

ناصر عبد الحق-بكين

من دولة عانى ماضيها من الحروب وأنهكتها أيديولوجيات لم تأت على مدى عقود إلا بالفقر والجهل، إلى بلد صار كل ما فيه من إنجازات على مختلف الأصعدة يوصف بالمعجزة عند كثيرين.

تلك هي الصين الحديثة التي أراد لها الزعيم الصيني الراحل دينغ شياو بينغ أن تبدأ مسيرة الإصلاح والانفتاح قبل أربعين عاما، غير آبه -كما أعلن وقتها- بلون القط إن كان أبيض أم أسود ما دام قادرا على الإمساك بالفئران، في إشارة إلى إمكانية التنمية حتى لو كانت بالانفتاح على أعداء الماضي.

وها هم الصينيون اليوم لا يتمتعون باقتصاد هو الثاني في ضخامته عالميا فحسب، بل غدوا يمسكون بكثير من خيوط الاقتصاد العالمي، حسب مراقبين.