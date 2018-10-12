المعجزة الاقتصادية الصينية بالأرقام.. الاقتصاد تضاعف 42 مرة بأربعين عاما

بعد أربعة عقودٍ على إطلاق القائد الصيني دينغ سياو بينغ سياسة "الإصلاح والانفتاح"، تحوّلت الصين إلى قوة اقتصادية هائلة لا تسبقها سوى الولايات المتحدة، فيما يلي مجموعة أرقام تظهر كيف تمّ هذا التحول:

- تضاعف الاقتصادي الصيني 42 مرة بين عامي 1980 و2017، لتزيد قيمته من 305 مليارات دولار أميركي إلى 12.7 تريليون دولار.



- ارتفع عدد أصحاب المليارات في الصين إلى 620، وهم الأكثر في العالم، وفق صحيفة "هورون ريبورت" الصادرة من شنغهاي، ويتصدر مؤسس شركة "علي بابا" جاك ما اللائحة بثروة تزيد عن 39 مليار دولار.



- تحتلّ الصين المرتبة الأولى كأكبر مصدّر في العالم، وصدّرت ما يساوي 2.49 تريليون دولار من البضائع والخدمات عام 2017، أكثر بكثير من الولايات المتحدة التي احتلت المرتبة الثانية. وفي عام 1980 بلغت قيمة الصادرات الصينية 21 مليار دولار أميركي فقط.



- معدل نسبة نمو الاقتصاد الصيني ارتفع إلى 10.2% بين عامي 1980 و2016.



- بلغت قيمة الاستثمارات الخارجية الصينية 384 مليار دولار في عامي 2016 و2017 فقط، بعدما كانت تقريبا منعدمة عام 1980.



- تضاعفت قيمة الاستهلاك المنزلي في الصين 90 مرة بين عامي 1980 و2016، لترتفع من 49 مليار دولار إلى 4.4 تريليونات دولار.



في المقابل، تضاعف انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون خمس مرات بين 1980 و2014، فنمو البلاد لا يأتي بدون تكلفةٍ بيئية.



- انخفضت نسبة الأميين إلى 4% بعدما كانت 22% عام 1979.



- ارتفع عدد سكان الصين إلى 1.4 مليار مقارنة مع 963 مليونا عام 1978.