عملة البتكوين بالأردن.. تعامل حذر رغم الحظر

الخوف من الخسارة كان سببا رئيسا لحظر الأردن التعامل بالعملات الافتراضية ومن ضمنها عملة بتكوين، إلا أن ثمة من يتعامل بها، وفق ما كشفته مصادر رسمية متطابقة.

والحظر الذي جاء عام 2014 من قبل البنك المركزي، تجدد العام الحالي "لمخاطرها العالية على المتعاملين بها والمؤسسات المالية والاقتصاد الوطني" حسب بيان البنك.

ولم تكتف السلطات بالحظر، بل وصل الأمر إلى عزم دائرة الإفتاء العام إصدار فتوى شرعية بهذا الصدد.

الخوف من الخسارة

"عادة ما يلجأ الأردنيون للحكومة عقب خسارتهم في البورصة مما يدفع الأخيرة للقيام بإجراءات لتصحيح الوضع" وفقا لوصف غازي الجبور رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات الذي تساءل باستغراب "حينما يخسر الناس بالعملات الرقمية إلى من سيلجؤون؟" ويستدرك "لا مرجعية لها، ومن هذا المنطلق قمنا بحظرها".

مبرر اتفق معه رئيس مجلس إدارة سوق عمان المالي جواد العناني، حيث رأى أن تحول التعامل بالعملات الرقمية ما هو إلا عملية مشبوهة، وغير منتظمة، وغير مراقبة، بالإضافة لمجاهيل كثيرة تحيط بها و "لا نعرف من الذين يصدرونها تماما".

ولم يغب عن بال العناني -أثناء حديثه للجزيرة نت- عمليات المضاربة التي أضرت بالسوق المالي قبل عدة سنوات، فما يحدث الوقت الحاضر شبيه بالأمس إذ إن العملية بدأت مضاربة بسنتات قليلة، وبعدها وصلت إلى عشرات آلاف الدولارات، وهو ما يثير الخوف طالما لا يوجد قيمة متفق عليها بالسوق فقط مقابل ذلك، الأمر الذي حاول رئيس مجلس الإدارة التحذير منه واصفًا إياه بـ "بالون كبير قد ينفجر".

أما خبير أمن المعلومات المهندس مجدي القبالين فقد كان لديهِ رأي آخر تلخص بأن الخوف على أموال المستثمرين السبب وراء المنع، كما أن حادثة خسارة البورصات سببت هاجسا للأردنيين، ومن هذا المنطلق تم الحظر.

المركزي جدد حظر التعامل بعملة بتكوين لمخاطرها العالية (الجزيرة)