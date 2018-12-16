نجم البتكوين يأفل في سماء الكويتيين

على الرغم من ركوبه -مثل كثيرين غيره- الموجة ومضاربته بعملة بتكوين الرقمية فإن عبد الله السلوم لم يكن بين آلاف الكويتيين الذين خسروا في تلك المضاربات ما يقدر بخمسمئة مليون دولار خلال أربعة أشهر فقط حتى فبراير/شباط الماضي.

فقد أقبل نحو 12 ألف كويتي بحماسة على منصات تداول عملة "بتكوين" أملا في تحقيق ربح سريع ووفير ليجدوا أنفسهم وبعد تضاعف رؤوس أموالهم أمام خسارات متتالية.

لكن السلوم المتخصص في التحليل الإحصائي لم يستند فحسب إلى تحصيله العلمي -حيث يحمل درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب والماجستير في إدارة الأعمال- وإنما خولته تجربته في المضاربة في الذهب والنفط الولوج إلى عالم "بتكوين" من أوسع أبوابه.

فقد وضع خوارزمية تتابع بدقة عمليات البيع والشراء على مدى بضع سنوات، لتمكنه سلامة إحصاءاتها -بما تتيحه من معدلات دقيقة- من جني أرباح طائلة، لكنه توقف عن المضاربة قبل ثلاثة أشهر فقط لتفادي الخسارة، بعد أن حذرته الخوارزمية من الهبوط الحاد عقب وصول هذه العملة الافتراضية إلى أوجها ببلوغها نحو عشرين ألف دولار للوحدة الواحدة منها.

ويعزو عبد الله -في حديثه للجزيرة نت- أسباب خسارة كثير من الكويتيين إلى أنهم لم يجيدوا التحليل الفني، ولم يدرسوا عملية المضاربة في "بتكوين".

فبعد أن رأوا أن البعض يشتري هذه العملة الافتراضية ويجني أرباحا منها أقدموا على الشراء -يقول المتحدث ذاته- وبعد الهبوط الحاد الذي لحق بها قاموا بالبيع، مما أدى إلى خسارتهم.