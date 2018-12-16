غرفة قطر تستقبل مئة وفد تجاري في عام 2018

على الرغم من الحصار المفروض على دولة قطر منذ نحو عام ونصف فإن الدوحة نجحت في تعزيز مكانتها كمحج ومقصد للوفود العربية والأجنبية الساعية لبناء شراكات تجارية واستثمارية مع أحد أقوى الاقتصادات الناشئة.

وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر قد فرضت حصارا على دولة قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث اعتقدت تلك البلدان أن من شأن هذه الخطوة التضييق على اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم، وهو أمر لم يتحقق لغاية تاريخه.

وأكد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الأخيرة استقبلت نحو مئة وفد استثماري وتجاري خلال العام 2018 يحمل ذات العدد من الجنسيات التي تريد توسيع رقعة تعاونها مع الدولة الخليجية التي تنتج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.

وأضاف للجزيرة نت أن هذه الوفود قصدت الدوحة لأغراض توطيد أو بناء شراكات تجارية مع قطاع الأعمال القطري.

فمن الولايات المتحدة مرورا بأوروبا وليس انتهاء بالصين وإندونيسيا استقبلت غرفة قطر وفودا ترنو لتصدير منتجاتها إلى السوق القطرية، أو ترمي إلى فتح نوافذ لها في الدوحة وذلك للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تعكف الدولة الخليجية على تنفيذها.

وخصصت الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2019 نحو 25 مليار دولار لأغراض تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يشكل فرصة مواتية يمكن اغتنامها من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وذلك من خلال إبرامهم شراكات مع نظرائهم القطريين.

واعتمدت دولة قطر على المنتجات السعودية والإماراتية في سنوات طويلة سابقة، وذلك في سياق حرصها على منح المنتج الخليجي أولوية وأفضلية خاصة في تعاملاتها، لكنها بعد فرض الحصار غيرت سياساتها التجارية لتضم في ثناياها مجموعة واسعة من البلدان العربية والأجنبية.