غرفة قطر تستقبل مئة وفد تجاري في عام 2018
علي شاكر-الدوحة
على الرغم من الحصار المفروض على دولة قطر منذ نحو عام ونصف فإن الدوحة نجحت في تعزيز مكانتها كمحج ومقصد للوفود العربية والأجنبية الساعية لبناء شراكات تجارية واستثمارية مع أحد أقوى الاقتصادات الناشئة.
وكانت كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى مصر قد فرضت حصارا على دولة قطر في الخامس من يونيو/حزيران 2017، حيث اعتقدت تلك البلدان أن من شأن هذه الخطوة التضييق على اقتصاد أكبر دولة مصدرة للغاز المسال في العالم، وهو أمر لم يتحقق لغاية تاريخه.
وأكد محمد بن طوار الكواري النائب الأول لرئيس غرفة قطر أن الأخيرة استقبلت نحو مئة وفد استثماري وتجاري خلال العام 2018 يحمل ذات العدد من الجنسيات التي تريد توسيع رقعة تعاونها مع الدولة الخليجية التي تنتج 77 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا.
وأضاف للجزيرة نت أن هذه الوفود قصدت الدوحة لأغراض توطيد أو بناء شراكات تجارية مع قطاع الأعمال القطري.
فمن الولايات المتحدة مرورا بأوروبا وليس انتهاء بالصين وإندونيسيا استقبلت غرفة قطر وفودا ترنو لتصدير منتجاتها إلى السوق القطرية، أو ترمي إلى فتح نوافذ لها في الدوحة وذلك للمشاركة في المشاريع الكبرى التي تعكف الدولة الخليجية على تنفيذها.
وخصصت الموازنة العامة لدولة قطر للعام 2019 نحو 25 مليار دولار لأغراض تنفيذ المشروعات الكبرى، وهو ما يشكل فرصة مواتية يمكن اغتنامها من قبل المستثمرين العرب والأجانب، وذلك من خلال إبرامهم شراكات مع نظرائهم القطريين.
واعتمدت دولة قطر على المنتجات السعودية والإماراتية في سنوات طويلة سابقة، وذلك في سياق حرصها على منح المنتج الخليجي أولوية وأفضلية خاصة في تعاملاتها، لكنها بعد فرض الحصار غيرت سياساتها التجارية لتضم في ثناياها مجموعة واسعة من البلدان العربية والأجنبية.
وتنتمي هذه الوفود إلى القارات الخمس، وتتطلع إلى التواجد في السوق القطرية التي تحقق نسب نمو اقتصادي تفوق المعدل السائد بالمنطقة.
ويرى الخبير الاقتصادي محمد أحمد اليافعي في تصريح خاص للجزيرة نت أن حرص الدوحة على توسيع آفاق علاقاتها الاقتصادية مع مختلف دول العالم يأتي في سياق سعيها لعدم اقتصار اعتمادها على مورد واحد أو اثنين كما حصل في السنوات السابقة.
وفي هذا الصدد، قال محافظ مصرف قطر المركزي عبد الله بن سعود آل ثاني إن اقتصاد بلاده نما في النصف الأول من العام 2018 بواقع 2.5% ارتفاعا من 1.6% للفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأكد بن طوار على أن التوسع في مخصصات الإنفاق التي تنطوي عليها الموازنة العامة الجديدة لبلاده من شأنه زيادة اهتمام المستثمرين في السوق القطرية.
هذا وقد أصدرت دولة قطر مؤخرا موازنتها للعام 2019 التي تتضمن مخصصات إنفاق قدرها 57 مليار دولار، بزيادة 1.7% عن سابقتها، الأمر الذي يعزز قدرة القطاع الخاص على المشاركة في المشاريع التي تطرحها الحكومة.
الأفق العربي
وقد زار وفد استثماري أردني كبير مدينة الدوحة في مارس/آذار الماضي ثم انتقل الاجتماع إلى مدينة عمّان، حيث أقيم اجتماع مشترك يهدف للارتقاء بعلاقات البلدين.
وخفض الأردن تمثيله الدبلوماسي في الدوحة بعد فرض الحصار على دولة قطر، غير أن ذلك لم يحل دون استمرار تطور العلاقات الاقتصادية بين الطرفين.
وقد أكد رئيس غرفة تجارة الأردن نائل الكباريتي على ضرورة تعميق العلاقات الاقتصادية التي تجمع بلاده مع دولة قطر، مؤكدا في تصريحات سابقة على "الروابط العميقة التي تجمع مؤسسات القطاع الخاص المنتمية لكلا البلدين".
وقد أدى فرض الحصار إلى الحيلولة دون تدفق الخضار والفواكه الأردنية عبر الشاحنات التي كانت تعبر الأراضي السعودية نحو الدوحة، وذلك في ظل امتلاك دولة قطر معبرا بريا وحيدا، الأمر الذي أدى إلى شحن تلك المنتجات من خلال الطرق البحرية والجوية.
ومؤخرا، وقعت غرفة قطر اتفاقا للتعاون مع غرفة الصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة المغربية، حيث قال رئيس الأخيرة عفان بن بوعيدة إنها تهدف إلى تعزيز وتطوير المهن الحرفية بين البلدين بما يعود بالنفع على القطاع السياحي لدى كليهما.
وتتوقع الدوحة أن يستقطب موسمها السياحي البحري الحالي نحو 140 ألف زائر على متن 42 باخرة عملاقة يرغبون باقتناء وشراء السلع التقليدية، وهو ما يزيد أهمية الاتفاقية الموقعة مع الغرفة المغربية.
واستقبلت الغرفة خلال العام وفودا عراقية وعمانية وكويتية وفلسطينية وسورية وتونسية وسودانية.
الأمن الغذائي
لكن تدشين ميناء حمد القطري خطوط شحن بحري مباشرة ساهم في تعزيز تبادل السلع مع أسواق إقليمية أخرى، أبرزها تركيا وإيران والهند وباكستان، وهي دول تقاطرت وفودها الاستثمارية إلى الدوحة لبحث تطوير آفاق التعاون التجاري.
وفي هذا السياق، قال السفير التركي في الدوحة فكرت أوزر إنه منذ بدء الحصار على دولة قطر سارعت تركيا خلال فترة وجيزة بتوفير البضائع الغذائية كافة اللازمة لسد احتياجات السوق القطري، الأمر الذي ساهم بدوره في تعريف السوق القطري ورجال الأعمال القطريين بالمنتجات التركية وجودتها.
وقفزت الصادرات التركية للسوق القطرية بواقع 67% خلال العام الماضي مقارنة بسابقه وصولا إلى نحو 750 مليون دولار.
كما استقبلت الغرفة مؤخرا وفدا استثماريا يضم 28 شركة إندونيسية لمشاركة دولة قطر في قطاعات الأمن الغذائي، إضافة إلى سائر صنوف المنتجات والخدمات.
وفي هذا الشأن، أثنى مدير الاستثمار في وزارة السياحة الإندونيسية هنكي هوتاما باريلندونجان خلال وجوده بالدوحة على التسهيلات التي تتيحها دولة قطر للراغبين بالاستثمار فيها أو للذين يسعون إلى تصدير منتجاتهم إليها.
آفاق أوسع
وإلى جانب الأفقين العربي والإسلامي استضافت الغرفة القطرية وفودا استثمارية متعددة، من بينها ذلك الذي ضم حشدا من رجال الأعمال البرازيليين الذي قصد الدوحة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
وفي هذا السياق، وصف سفير البرازيل لدى الدوحة روبرتو عبد الله دولة قطر بالسوق الواعدة، مضيفا أنها تتمتع بفرص كبيرة وآفاق مستقبلية للشركات البرازيلية.
وفي الفترة ذاتها جاء وفد استثماري كبير من جنوب أفريقيا إلى الدوحة بهدف المساهمة في مشاريع مونديال 2022، وذلك استنادا إلى الخبرة التي اكتسبها خلال استضافة بلاده كأس العالم لكرة القدم 2010.
ولم يقتصر اهتمام مستثمري الدولة الأفريقية الزراعية على مشاريع كأس العالم إنما أبدوا حرصهم على بناء شبكة علاقات أكثر اتساعا واستدامة مع الجانب القطري.
وقال السفير الجنوب أفريقي في الدوحة فيصل موسى إن بلاده مستعدة للتعاون مع قطر في مجالات الأمن الغذائي من خلال توفير المواد الغذائية والمعدات وأحدث التكنولوجيا اللازمة لتطوير هذا القطاع.
وأضاف موسى أن هناك كثيرا من الفرص الاستثمارية التي نطرحها على رجال الأعمال القطريين التي يمكن التعاون فيها، خصوصا في مجالات البناء والصناعات الدوائية والأجهزة الطبية والإلكترونيات والزراعة والسياحة وغيرها.
كما قصدت الدوحة وفود من التشيك وأوكرانيا وفرنسا والأرجنتين وغيرها.