قائمة أوروبية سوداء للملاذت الضريبية تضم الإمارات والبحرين

أقر وزراء مالية الاتحاد الأوروبي قائمة سوداء للملاذات الضريبية في العالم، تضم 17 دولة من بينها كوريا الجنوبية والبحرين والإمارات.

وقال الوزراء الأوروبيون خلال اجتماعهم الثلاثاء في بروكسل إن الدول المعنية لا تتوخى الشفافية في المعاملات المالية وتتبنى تشريعات وصفوها بالفضفاضة وغير المتعاونة ولا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي.

ومن المنتظر أن تشمل الدول المصنفة في القائمة السوداء عقوبات تتمثل في تجميد المساعدات الأوروبية كما يمكن أن يتخذ الاتحاد قرارات لحد المعاملات التجارية مع تلك الدول.

ولم يأخذ وزراء المالية بالاتحاد الأوروبي بعين الاعتبار الضمانات المقدمة من طرف تونس والإمارات وبنما الاثنين، بالنظر إلى ما اعتبره الخبراء الأوروبيون تأخرا في تقديم تلك الضمانات.

كما أصدر الاتحاد الأوروبي لائحة رمادية للملاذات الضريبية تضم 47 دولة من بينها سويسرا وكاليدونيا الجديدة والمغرب وبريطانيا باعتبار انتماء بعض الجزر إلى التاج البريطاني.

وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير " أقررنا على مستوى الاتحاد الأوروبي قائمة بالدول التي لا تبذل جهودا كافية لمكافحة التهرب الضريبي".

وبذل الاتحاد الأوروبي جهودا حثيثة لأكثر من سنة لإنجاز القائمة، وسط قلق دول أوروبية صغيرة تفرض ضرائب منخفضة، مثل إيرلندا ومالطا ولوكسمبورغ من أن يؤدي ذلك إلى مغادرة الشركات المتعددة الجنسيات.

وسعت بريطانيا بشكل خاص إلى منع صدور القائمة خشية أن تشمل جيرزي وجزر العذراء التابعتين للتاج البريطاني.

وكانت المسودة الأولية تشمل 29 دولة قبل أن يقلص مسؤولون أوروبيون كبار عددها. وكانت الانقسامات بارزة في الأيام القليلة الماضية حول من ستشمله الصيغة النهائية.

وقال مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي بيار موسكوفيسي قبيل الإعلان الرسمي إن اللائحة تضم عددا أقل من الدول العشرين التي كان يأمل بها، لكنها "انتصار أولي".