هيئة الأدب والنشر والترجمة تطلق معرض الرياض الدولي للكتاب

بدأ معرض الرياض الدولي للكتاب اليوم الخميس بمشاركة 1200 دار نشر -حاضرة أو بالوكالة- تمثل 32 دولة من بينها تونس، ضيف الشرف في هذه الدورة.

ويستمر المعرض -الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية تحت شعار "فصول الثقافة"- حتى الثامن من أكتوبر/تشرين الأول في "واجهة الرياض".

وقال رئيس الهيئة محمد حسن علوان عقب الافتتاح إن مساحة المعرض زادت هذا العام بنسبة 50% عن العام السابق، ليكون بذلك المعرض هو الأكبر على الإطلاق بين معارض الكتاب في تاريخ المملكة.

وأضاف أن المعرض يصاحبه برنامج ثقافي ثري يشمل ندوات وأمسيات تغطي مختلف قطاعات الثقافة ومجالاتها، إضافة إلى العروض المسرحية والحفلات الغنائية.

يشمل برنامج المعرض 71 ندوة و22 ورشة و7 أمسيات شعرية و6 عروض مسرحية و9 حفلات موسيقية و55 فعالية للطفل.

ويناقش المعرض "تقرير الحالة الثقافية في المملكة السعودية لعام 2021" في ندوة حوارية، يتحدث فيها مديرة إدارة الأبحاث والدراسات الثقافية بوزارة الثقافة رائد السفياني، والمتخصص في إدارة الأعمال ونظم الإدارة سعيد الوهابي.

كما يشمل البرنامج ندوة بعنوان "التمكين الثقافي للأشخاص ذوي الإعاقة"، وأمسية شعرية للأمير عبد الرحمن بن مساعد بمشاركة المطربة المصرية أنغام والفنانة التونسية أميمة طالب.

ومن بين المشاركين في المعرض الكاتبة العمانية جوخة الحارثي، والروائي الإريتري حجي جابر، والروائي التونسي الحبيب السالمي، والناقد المغربي سعيد يقطين، والكاتب العراقي ضياء جبيلي، والمؤرخ السوري فاروق مردم بك، ورئيس المجلس الأعلى للثقافة المصري سابقا سعيد المصري.

ويستضيف المعرض أبطال الفيلم المصري "الفيل الأزرق" الممثل كريم عبد العزيز والممثلة نيللي كريم والممثلة هند صبري والمخرج مروان حامد والكاتب أحمد مراد في ندوة بعنوان "من الورق إلى الشاشة".

وبالتزامن مع المعرض، تستضيف مدينة الرياض "مؤتمر الناشرين" الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة بالتعاون مع جمعية النشر السعودية بحضور مجموعة كبيرة من المتخصصين في صناعة الكتب يمثلون دور نشر محلية وعربية وأجنبية.