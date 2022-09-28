"صبرا" والترويج للموساد الإسرائيلي.. أنسنة الاحتلال الثقافي في فيلم بطلة مارفل الخارقة

كشفت استوديوهات "مارفل" (Marvel) الأميركية عن شخصية جديدة تدعى "صبرا" (Sabra)، التي ستؤدي دورا بطوليا بالفيلم القادم ضمن سلسلة أفلام "كابتن أميركا" الذي يسمى "نظام عالمي جديد"، وتجسدها الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس، مما أثار ردود فعل واسعة.

وفي مقالها بموقع الجزيرة الإنجليزية، كتبت الصحفية والمحررة بيلين فيرنانديز إن التوقيت الذي اختارته شركة "ديزني مارفل استوديوز" لإعلان فيلمها الجديد "كابتن أميركا: النظام العالمي الجديد" لم يكن مناسبا بتاتا.

ولفتت بيلين إلى أن إعلان مارفل جاء عشية ذكرى ارتكاب مجزرة صبرا وشاتيلا، التي ذبح فيها آلاف الفلسطينيين، بينهم نساء حوامل على مدى يومين كاملين في لبنان عام 1982.

"وصبرا" شخصية غير معروفة، ظهرت لأول مرة عام 1980 في "مارفل كوميكس" باعتبارها "البطلة الخارقة لدولة إسرائيل".

وقالت الإعلامية بيلين إنه رغم أن اسم تلك الشخصية "الخارقة" لا يشير إلى مجزرة صبرا وشاتيلا، فإن الأمر برمته يمثل إشكالية كبرى.

وتضيف أنه في العدد 256 من مجلة "هالك العظيم" (The Incredible Hulk) الذي صدر عام 1981، ظهرت "صبرا" فتاة ذات قوى خارقة، نشأت في الكيبوتس (تجمعات استيطانية صهيونية)، وتعمل ضابطة شرطة، لكن وظيفتها الحقيقية هي أنها تعمل مع جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد).

وظهرت "صبرا" على غلاف المجلة بلباس مستوحى من العلم الإسرائيلي، مصرة على "الحفاظ على وطنها من الخراب الذي تسبب فيه هالك"، كما جاء في عدد المجلة.

Turning 40: Sabra debuts in THE INCREDIBLE HULK #256; cover dated February 1981. By Bill Mantlo, Sal Buscema, Bob Sharen & Jim Novak; cover by John Romita Jr. & Al Milgrom. @Marvel #marvelcomics #incrediblehulk pic.twitter.com/amXx1bDxId — Comic Book History (@comicbookhist) November 20, 2020

وتحدثت بيلين عن تورط إسرائيل في تخريب أراضي الآخرين وخاصة بعد إنشائها عام 1948، عندما دمرت نحو 500 قرية فلسطينية، وقتلت أكثر من 10 آلاف فلسطيني، في حين وجد الآلاف أنفسهم لاجئين داخل بلدهم.

وأضافت الكاتبة أنه نظرا لأن السياسة التطهيرية التي مارستها إسرائيل لم تنحسر طيلة العقود الماضية، مثل الإرهاب الذي يحدث حاليا تجاه سكان غزة، فإنه من الخطأ تماما إحياء "صبرا" الشخصية الإسرائيلية الخارقة وجلبها إلى الشاشة الفضية بما تتضمنه من سمات "وحشية الدولة".

ترويج لإسرائيل

وحسب الكاتبة، فإنه في الوقت الذي لم تكشف فيه كل تفاصيل حبكة فيلم "كابتن أميركا: النظام الدولي الجديد"، فإن كثيرين يرون فيه "ضربة علاقات عامة" للموساد الإسرائيلي صاحب السجل الطويل في الاغتيالات خارج نطاق القانون، وفي ارتكاب جميع أنواع الجرائم الأخرى.

وقالت إن هذا الجهاز حصل على كثير من "التلميع" على الشاشة مؤخرا، سواء على "نتفليكس" (Netflix) أو "آبل تي في" (Apple TV)، والآن مع فيلم "كابتن أميركا"، حيث قامت شركة مارفل بترقية صورة الموساد إلى مستوى البطل الخارق الكامل.

وذكرت بيلين أن "سي إن إن" (CNN) الأميركية سبق أن نقلت عن آفنر أبراهام -وهو جاسوس إسرائيلي سابق ويعرف نفسه حاليا بأنه خبير في عمليات الموساد بالإضافة إلى أنه منسق فني ومنتج أفلام- تأكيده أن شخصية "صبرا" هي الأداة التي ستسهل وصول الموساد إلى الأجيال الجديدة، ورجح أن تساعد هذه "الدعاية" الجهاز الإسرائيلي على تجنيد مصادر معلومات في مناطق أخرى من العالم.

وتقول الكاتبة إنه -للأسف- يعد الفيلم الجديد انتكاسة في الوقت الذي كان يعتقد فيه أن ثقافة "البوب" ​​قد بدأت تتجه في اتجاه إنساني أكثر قليلاً، مع أعمال مثل مسلسل "مو" (MO) المعروض على منصة نتفليكس، الذي يجسده فنان فلسطيني أميركي، ومسلسل "ميس مارفل" (Ms. Marvel) الذي تلعب بطلوته مراهقة مسلمة.

وتقول الكاتبة إنه من المسلم به أن نهج إسرائيل تجاه الفلسطينيين غالبًا ما يكون "سينمائيًا بالفعل" بمشاهد، مثل تفجير المباني السكنية في قطاع غزة إلى شن ضربات جوية ضد الأطفال الذين يلعبون كرة القدم على الشاطئ، بينما -على جانب آخر- يتوقع أن تقدم "صبرا" صورة تساعد على إضفاء مظهر من مظاهر "التقدمية النسوية" للتعمية على الجرائم الإسرائيلية على غرار عمل الممثلة غال غادوت، الجندية الإسرائيلية السابقة التي لعبت دور البطولة في فيلم "وندر ومان 1984" (Wonder Woman 1984).

"صبرا" جدل الاسم

وفي العدد 256 من سلسلة مارفل المصورة "هالك العظيم" (The Incredible Hulk)، تشرح حاشية سفلية أن كلمة "صبرا" تشير إلى مواطن إسرائيلي المولد، والاسم مشتق من اسم فاكهة الصبار، أو التين الشوكي ذي التصميم الداخلي الجميل، والمزود بسطح خارجي شوكي لحمايتها من أعدائها.

بالطبع، تضيف الكاتبة، تستند الأساطير الوطنية لإسرائيل إلى فكرة أن الإسرائيليين بطريقة ما "سكان أصليون" على الأرض، ولكن كما حددت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" عام 2014، فإن الكلمة العبرية للتين الشوكي "تأتي من الاسم العربي (الصبر) الذي تعلمه المهاجرون البولنديون عندما وصلوا إلى المنطقة لأول مرة".

ووفقًا لكتاب أوز ألوج "الصبرا: خلق اليهودي الجديد"، فإن "الصبرا" كانوا "الجيل الأول الإسرائيلي، المولود في ثلاثينيات وأربعينيات القرن الماضي، الذي نشأ في الاستيطان الصهيوني في فلسطين".

وتخلص الكاتبة إلى أن البطلة الخارقة "صبرا" -بالإضافة إلى كل العناصر العسكرية والموساد المجسد في الفيلم المرتقب- تمثل أيضًا احتلالًا إسرائيليًا متعدد الأبعاد لفلسطين، إقليميا ولغويا في آن واحد.