ثقافة|نيوزيلندا

النمسا تعيد رفات سكان أصليين إلى نيوزيلندا

A Repatriation Team carry 20 Maori mummi A Repatriation Team carry 20 Maori mummified tattooed heads (Toi Moko) that were taken to Europe in the 1700s and 1800s into the Marae during a Maori welcome ceremony at Te Papa Museum in Wellington on January 27, 2012. The tattooed heads were handed over by French officials at the Quai Branly Museum in Paris after a four-year political struggle. The Maori heads were once warriors that tattooed their faces with elaborate geometric designs to show their rank and were an object of fascination for European explorers who collected and traded them from the 18th century ownwards. AFP PHOTO / MARTY MELVILLE (Photo credit should read Marty Melville/AFP via Getty Images) gettyimages-137774727
20 رأسًا محنطًا وموشوما من الماوري نقلت إلى أوروبا في القرنين الـ18 والـ19 خلال فعالية لمتحف تي بابا في ولنغتون عام 2012 (أرشيفية-مارتي مالفيلي-غيتي)
28/9/2022

بدأت رحلة إعادة رفات عشرات السكان الأصليين من شعوب الماوري والموريوري إلى نيوزيلندا، أمس الثلاثاء، ومعظمها سرقها رجل نمساوي سيئ السمعة من القرن الـ19.

وأعاد متحف التاريخ الطبيعي في فيينا عظام نحو 64 من الماوريين والموريوري، وهم السكان الأصليون لنيوزيلندا وجزر تشاتام على التوالي.

وستسلّم البقايا الأحد في ولنغتون إلى تي بابا، المتحف الوطني لنيوزيلندا، في إطار برنامج تموّله الحكومة لإعادة رفات السكان الأصليين إلى الدولة الواقعة في المحيط الهادي.

WELLINGTON - December 28 2009: Museum of New Zealand Te Papa Tongarewa, the national museum and art gallery of New Zealand, located in Wellington.
المتحف الوطني لنيوزيلندا يقع في العاصمة ولنغتون (شترستوك)

وقال مسؤولون من الدولتين إن الرفات الذي يضم جماجم بقي محفوظا طوال عقود في العاصمة النمساوية بعد نهبه من قبيلة "إيوي" في نيوزيلندا، قبل أكثر من 130 عاما.

وكان الفاعل هو المحنط النمساوي وسارق القبور أندرياس ريسشيك الذي عاش في نيوزيلندا 12 عاما حتى سنة 1889. ويصف في مذكراته كيف نهب العديد من المقابر من دون إذن، خصوصا في جزر تشاتام وكرايستشيرش وحتى في أوكلاند.

وقال وليام "بو" تيمارا رئيس اللجنة الاستشارية لإعادة الرفات إلى تي بابا، في بيان الثلاثاء، "هؤلاء الأسلاف سرقوا على أيدي أشخاص لا يبالون مطلقا بمجتمعات الماوري".

وأضاف "في مذكراته، يتباهى ريسشيك بتجنب مراقبة الماوري ونهب أماكن مقدسة وخرق التابو (القواعد المقدسة)، كان يعرف بالضبط ما يفعله".

وتختم الإعادة هذه 77 عاما من المفاوضات بين نيوزيلندا والنمسا، كانت بدأت عام 1945 عندما طالب زعماء الماوري بإعادة الرفات.

وقال أراباتا هاكيواي، وهو زعيم ماوري آخر يشارك في إعادة الرفات إلى الوطن، "هذه الإعادة التاريخية إلى الوطن من شأنها التصالح مع الماضي الاستعماري، وفتح صفحة جديدة في العلاقات بين الماوري وموريوري وحكومتي نيوزيلندا والنمسا".

المصدر : الفرنسية