مؤسسة الدراسات الفلسطينية تصدر سجلا توثيقيا لاستشهاد شيرين أبو عاقلة

صدر حديثا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية كتاب "استشهاد شيرين أبو عاقلة.. سجل توثيقي"، من تقديم وتحرير خالد فراج، وإعداد كل من: رندة حيدر، وسناء حمودي، ولميس رضى، وهالة زين العابدين.

ويعد هذا الكتاب محاولة لتوثيق ملابسات وظروف استشهاد الزميلة مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة، تكريما لها وتخليدا لذكراها، وذلك بعد أن اغتالتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مايو/أيار الماضي بطلق ناري.

ويرصد الكتاب الفترة التي سبقت الاغتيال، من التصعيد الإسرائيلي الواسع في جميع مناطق الضفة الغربية، وصولا إلى التحريض الكبير الذي قامت به إسرائيل في مخيم جنين، والعمليات الفلسطينية في العديد من المناطق في الضفة الغربية وفي المدن الفلسطينية المحتلة.

كما يرصد الكتاب لحظة الاغتيال وما تبعها من ردّات فعل دولية وإقليمية وعربية وفلسطينية. ويعرض الرواية الإسرائيلية المتخبطة منذ اللحظة الأولى، ويوثق الاعتداء الوحشي على جنازة شيرين، وما تلاها من ردات فعل غاضبة.

ويتضمن الكتاب بيانات ومواقف للمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بإجراء تحقيق نزيه في الاغتيال وفي الاعتداء على الجنازة، بالإضافة إلى توثيق نتائج التحقيقات التي أجرتها كبرى وسائل الإعلام، وأيضا تحقيق الشرطة الإسرائيلية في الاعتداء على الجنازة في القدس، ونتائج التحقيق الأميركي في 4 تموز/يوليو 2022.

وفي الكتاب أيضا مواقف وبيانات العائلة وقناة "الجزيرة" الإخبارية، بالإضافة إلى رصد الأنشطة والفعاليات التكريمية التي أقيمت للشهيدة شيرين في مختلف أنحاء العالم.

ويأمل معدو الكتاب أن يشكل خطوة صغيرة على درب كشف الحقيقة وإعلانها وتحقيق العدالة لشيرين، وأن يكون بمثابة مقدمة لتحقيق العدالة لعشرات بل مئات الشهداء في فلسطين.