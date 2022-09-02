القدس عاصمة فلسطين.. شعار الدورة 21 لمعرض عمّان الدولي للكتاب

بدأت فعاليات معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الـ 21، أمس الخميس، بمشاركة نحو 400 دار نشر من 22 دولة من بينها الكويت "ضيف الشرف" لهذا العام.

وتحت شعار "القدس عاصمة فلسطين" تشارك في المعرض دور نشر من مصر وسوريا ولبنان والسعودية وسلطنة عمان والإمارات وقطر والعراق وتركيا وتونس وفلسطين والصين، بشكل مباشر أو عن طريق توكيل.

ويستقبل المعرض -الذي ينظمه اتحاد الناشرين الأردنيين تحت رعاية وزارة الثقافة وبالشراكة مع أمانة عمّان الكبرى- الزائرين حتى 10 الشهر المقبل في المركز الأردني للمعارض الدولية بمكة مول.

وقال رئيس اتحاد الناشرين الأردنيين ومدير المعرض جبر أبو فارس -بعد الافتتاح- إنه من المتوقع أن يصل عدد الزائرين هذا العام إلى 500 ألف مقارنة مع 375 ألفا العام الماضي.

وأوضح أبو فارس أن هناك أكثر من سبب لزيادة الإقبال في هذه الدورة منها الموقع الجديد للمعرض، والتسويق والترويج الأكبر الذي حظي به المعرض مؤخرا، بالإضافة إلى نوعية المشاركات هذا العام.

وقال "وجدنا أن مركز المعارض الدولية الأنسب لإقامة المعرض كونه يقع وسط العاصمة بالقرب من مركز تجاري كبير، ولسهولة الوصول إليه، وتوفر أماكن انتظار السيارات".

وعن المشاركات الأجنبية، قال أبو فارس إن هناك 20 دار نشر أجنبية تشارك من خلال وكلاء بالأردن، بينما تشارك بشكل مباشر كل من الولايات المتحدة والهند والصين وإيطاليا وبريطانيا وتركيا.

شخصية المعرض

وتحتفي دورة هذا العام بالشاعر والكاتب ومؤلف الدراما وليد سيف الذي اختير شخصية المعرض الثقافي،‬‬‬ حيث تقام ندوة خاصة لتسليط الضوء على مشواره وأبرز أعماله.

كما يشمل البرنامج الثقافي ندوة بعنوان "أثر الأدب الساخر في توعية المجتمع" وأخرى بعنوان "الموضوعات الغائبة في كتب الأطفال" وجلسة حوارية بعنوان "المكتبة والعالم" وأمسية للشعر النبطي.

أما برنامج ضيف الشرف فيشمل ندوة بعنوان "أثر إسماعيل فهد إسماعيل في الرواية العربية" وندوة عن الدراما الكويتية، إضافة إلى أمسيات فنية وموسيقية ومعرض للصور.