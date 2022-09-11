350 دار نشر عربية وأجنبية تشارك في معرض فلسطين الدولي للكتاب

تنطلق فعاليات معرض فلسطين الدولي للكتاب الأربعاء القادم في رام الله بمشاركة 350 دار نشر وتوكيلات لدور نشر فلسطينية وعربية وأجنبية، إضافة إلى مجموعة من الشعراء والكتاب العرب.

ويقام المعرض على مساحة 5 آلاف متر مربع، وفقا لبيان من المعرض، ويحمل شعار "فلسطين الوطن.. القدس العاصمة"، وتم تخصيص أسماء أركان المعرض بأسماء مدن فلسطينية.

وقال البيان "تشارك في المعرض 16 دولة، وما يقرب من 150 كاتبا وشاعرا ومثقفا في عدد من الندوات الثقافية والأمسيات الشعرية وفضاء الأطفال".

واختيرت تونس لتكون ضيف الشرف للدورة 12 للمعرض هذا العام.

وقال وزير الثقافة الفلسطيني عاطف أبو سيف "سيركز المعرض -الذي يعود بعد 4 سنوات من الانقطاع- على الموروث الثقافي الفلسطيني والواقع الثقافي الفلسطيني".

وأضاف -خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن فعاليات المعرض- "ستكون هناك العديد من الفعاليات الثقافية خلال أيام المعرض".

وذكر أبو سيف أنه سيكون هناك معرضان للفن التشكيلي: الأول بعنوان "الظل العالي"، ويضم مجموعة كبيرة من اللوحات الفنية لفنانين فلسطينيين، في حين يضم المعرض الآخر 100 لوحة من غزة.

وتابع "إنه ليس معرضا للكتاب فحسب، بل هو الحدث الثقافي الأبرز في فلسطين، ولذلك سيشتمل على مجموعة من الفعاليات السمعية والبصرية بجانب عرض الكتب".

وعن اختيار تونس ضيف شرف للمعرض، قال أبو سيف "نريد أن نكون أوفياء لتونس ولأن تونس تستحق".

وقال سفير تونس لدى فلسطين الحبيب بن فرح في المؤتمر الصحفي "شرف لتونس أن تكون ضيف شرف في معرض الكتاب الدولي في فلسطين، وفي هذا الحدث الثقافي المهم، إذ إن الثقافة إحدى الجبهات المهمة للنضال الفلسطيني المعروف منذ سنوات طويلة".

ويستمر المعرض 10 أيام، ويشمل أمسيات شعرية بمشاركة شعراء فلسطينيين، وكذلك من الأردن وتونس وسوريا والعراق، إضافة إلى ندوات حول المكتبة الوطنية الفلسطينية والرواية العربية في ميزان الجوائز العربية والدولية و‬يشارك فيها كتّاب من مصر.

وتأسس معرض فلسطين الدولي للكتاب عام 1995، ويقام كل عامين، وتوقف في الفترة بين 2000 و2005 بسبب الاجتياح الإسرائيلي، وفي الفترة من 2018 إلى 2022 بسبب جائحة فيروس كورونا.