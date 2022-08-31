معهد العالم العربي بباريس يعلن القائمة القصيرة لجائزته الأدبية لعام 2022

أعلن معهد العالم العربي في باريس أمس الثلاثاء القائمة القصيرة للدورة العاشرة لجائزة الأدب العربي التي يقدمها سنويا بالشراكة مع مؤسسة "جان لوك لاغاردير" (Jean-Luc Lagardère) لأفضل عمل صدر باللغة الفرنسية أو مترجم عن العربية للفرنسية.

وضمت القائمة القصيرة للجائزة 8 روايات من مصر ولبنان والمغرب والسودان وسوريا وتونس صدرت في الفترة من الأول من سبتمبر/أيلول 2021 إلى 31 أغسطس/آب 2022.

والأعمال المرشحة المترجمة عن العربية هي "كلب بلدي مُدرب" للمصري محمد علاء الدين، و"الغرق" للسوداني حمور زيادة، و"الاشتياق إلى الجارة" للتونسي الحبيب السالمي.

أما الأعمال الصادرة باللغة الفرنسية فهي "هاوية جميلة" للتونسي يامن مناعي، و"بالخيط الذي خيطته لك" للتونسية فوزية الزواري، و"ذوق الأولاد" للبنانية جوي مجدلاني، و"العيش في نورك" للمغربي عبد الله الطايع.

وكتب السوداني حمور زيادة عبر صفحته بموقع فيسبوك "سعيد بوصول الرواية للقائمة القصيرة مع روايات عدد من الكتّاب والكاتبات المهمين".

وتعد الجائزة التي تأسست عام 2013 واحدة من جوائز فرنسية معدودة تحتفي بالأدب العربي، وقد ذهبت في الدورات السابقة إلى المصري محمد عبد النبي والسعودي محمد حسن علوان والعراقي سنان أنطون والسوداني عبد العزيز بركة ساكن والعمانية جوخة الحارثي واللبناني جبور الدويهي.

وذكر بيان لمعهد العالم العربي في باريس أنه سيتم عقد 5 لقاءات مفتوحة مع الكتّاب المرشحين بالقائمة القصيرة في مكتبة المعهد اعتبارا من الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل قبل حفل إعلان الفائز/الفائزة بالجائزة التي تبلغ قيمتها 10 آلاف يورو في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.