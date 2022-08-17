استعرَضت مبادرة "قطر تبدع" جملة من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية التي تنتظر الجماهير العالمية ومشجعي بطولة كأس العالم قطر 2022.

وعبر حسابها على تويتر، أعلنت المبادرة عن سلسلة من الفعاليات الثقافية والفنية لمشجعي بطولة كأس العالم، تشمل معارض فنية وثقافية وإحياء حفل عالمي وعرض منحوتات تحمل مضامين مختلفة.

وأوضح المدير التنفيذي لمبادرة "قطر تُبدع" سعد الهديفي، أن "المبادرة التي أطلقتها رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، تهدف للاحتفاء بجميع الفعاليات الثقافية والخاصة بالفن على مدار العام"، وأضاف "هذه المبادرة تعمل على تعزيز مكانة دولة قطر بصفتها مركزا ثقافيا وسياحيا عالميا يحتفي بالفن والإبداع والابتكار".

البوابة الثقافية الجديدة

وأطلقت مبادرة "قطر تبدع" البوابة الثقافية الجديدة "ون باس" (One Pass)، وهي بوابة إلكترونية تقدم دليلا شاملا لجميع العروض الثقافية في قطر التي من بين أهدافها إنشاء مجتمعات إبداعية في أحياء تراثية، كحي النجادة في قلب العاصمة القطرية الدوحة. وتوفر المبادرة بطاقة "ون باس" التي تمنح حاملها المشاركة في أكثر من 300 تجربة ثقافية.

ومن المقرر أن يوفر حي النجادة التراثي، المقام منذ ثلاثينيات القرن الماضي، مجتمعاً إبداعياً متنوعاً تسود فيه روح التعاون والتبادل المعرفي بين الحرفيين التقليديين والفنانين المعاصرين. كما سيجري في الحي، المُحتفظ بعمارته التقليدية، إنتاج سلع محلية، والعمل على إنشاء علامات تجارية قطرية.

وتضمّ المبادرة أعمالا فنية سيكون مسرحها شوارع قطر ومتاحفها، وتشكل المنحوتات جزءاً مهماً من هذه الأعمال، من بينها منحوتة سترافق الجماهير العالمية منذ وصولها إلى مطار حمد الدولي وحتى مغادرتها، وكذلك منحوتة مستوحاة من ورود طبيعية، من إبداع الفنانة الألمانية إيزا جينزكين، وأخرى للفنان أحمد البحراني بعنوان "راية المجد".

السيد سعد الهديفي – المدير التنفيذي لمبادرة "قطر تُبدع" يتحدث عن تاريخ المبادرة، كيف بدأت والشراكات التي أبرمتها. ويتحدث عن مميزات الشراكة مع القبلة الثقافية "كتارا" وتأثير تلك الشراكة على المزايا لحاملي بطاقة #OnePass@saadalhudaifi @AlrayyanTV #اكتشفوها_كلها#قطر_تبدع#قطر pic.twitter.com/6WZu9vGwZB — QatarCreates_AR (@QatarCreates_AR) August 11, 2022

مصممو أزياء من 5 قارات

وتسلط مبادرة "قطر تبدع" أيضا الضوء على أكثر من ألف مصمم أزياء عربي، بالتعاون مع "فاشن ترست أريبيا" (Fashion Trust Arabia)، من خلال مسابقة تصميم الملابس بأنواعها والإكسسوارات والمجوهرات.

وأعلنت رئيسة مجلس أمناء متاحف قطر الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، عن تنظيم عرض الأزياء "قطر فاشن يونايتد" الذي سيُقام في 16 ديسمبر/كانون الأول بملعب 974 في الفترة ما بين نصف النهائي ونهائي بطولة كأس العالم قطر 2022.

ويضمّ عرض الأزياء أكثر من 100 علامة تجارية، تمثل علامات عريقة وتصاميم لشباب وناشئين من 5 قارات، كما سيُقام إلى جانبه حفل فني يحييه موسيقيون عالميون.

وسبق أن أعلنت مبادرة "قطر تُبدع" عن اتفاق شراكة مع الحي الثقافي "كتارا"، بهدف تزويد عشاق الفن والثقافة ومشجعي كأس العالم بأفضلية حضور مجموعة متنوعة من العروض الثقافية في قطر.

ومن المعارض التي أعلنت عنها المبادرة، المعرض التجريدي "تحليل الواقع" في متحف "مطافئ" الذي يقام من 28 يوليو/تموز حتى 24 سبتمبر/أيلول، ومعرض "ما وراء القواعد" للفنانة عبير التميمي.

أما متحف قطر الأولمبي، المتميز بعرض أروقته أشكالا هندسية تحمل دلالات رياضية، فسيعرض مقتنيات فريدة من كل الرياضات.