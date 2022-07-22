اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو)، ستراسبورغ عاصمة عالمية للكتاب لسنة 2024، لتصبح أول مدينة فرنسية تنال هذا اللقب منذ إطلاقه عام 2001.

وأبدت اليونسكو في بيان "إعجابها" بالأهمية التي توليها ستراسبورغ للكتاب "كوسيلة لمواجهة تحديات الانصهار الاجتماعي والتغير المناخي".

وقالت إن ستراسبورغ، وهي المدينة الفرنسية الوحيدة التي شاركت في المنافسة، "تسلط الضوء على دور الكتاب في تشارك المخاوف البيئية والمعارف العلمية، مع إعطاء أولوية للشباب كلاعبين في التغيير".

واعتبرت رئيسة بلدية المدينة الفرنسية الفائزة جان بارسيغيان خلال مؤتمر صحفي أعقب الإعلان الرسمي أن "الرهان من هذا الترشيح كان في أن نظهر أن الرابط القوي جدا لستراسبورغ مع القراءة لا يرتبط فقط بتراثها الغني للغاية. الكتاب حيّ في ستراسبورغ وله جمهوره، إنها مدينة نهمة على القراءة وعاشقة للكتب، مع منظومة مذهلة من الكتّاب والرسامين التوضيحيين ودور النشر".

وتنطلق فعاليات هذه السنة الاحتفالية في 23 أبريل/نيسان 2024، تزامنا مع اليوم العالمي للكتاب وحقوق النشر.

وستكون ستراسبورغ المدينة الـ24 التي تحمل لقب العاصمة العالمية للكتاب منذ 2001.

ومن المدن التي اختارتها اليونسكو سابقا في هذا الإطار: مدريد (2001) والإسكندرية (2002) وبيروت (2009) والشارقة (2019)، وأخيرا غوادالاخارا "المكسيك" (2022) وأكرا "غانا" (2023).

وستكرّس ستراسبورغ ميزانية لهذا الحدث تبلغ 4.5 ملايين يورو، وفق رئيسة البلدية.

وتنافست ستراسبورغ على نيل اللقب مع 9 مدن أخرى، هي عمّان الأردنية وهافانا الكوبية وياش الرومانية وكذلك أوبيدوس البرتغالية والرياض السعودية وسالامانكا الإسبانية، وأيضا طشقند الأوزبكية وبلوفديف وفيليكو تارنوفو البلغاريتان.