تحتوي المدينة القديمة بتونس العاصمة على مئات المعالم التاريخية ونحو 20 سوقا تقليدية لبيع سلع متعددة بينها الذهب والقماش والحِرف والجلد والعطورات. وأدرجتها منظمة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي سنة 1979.

تتردد بين أزقة المدينة القديمة في تونس أصوات أطفال يتنافسون في لعبة البحث عن الكنز، أحد الأنشطة الترفيهية المقامة لإعادة تنشيط المكان الذي هجره الزائرون ليلا وخلال عطلة نهاية الأسبوع.

تحتوي المدينة على مئات المعالم التاريخية ونحو 20 سوقا تقليدية لبيع سلع متعددة بينها الذهب والقماش والحِرف والجلد والعطورات. وقد أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمتها للتراث العالمي سنة 1979.

انطلقت عمليات بناء المدينة التي تضم أحد أهم المنشآت الدينية جامع الزيتونة في القرن التاسع، ثم بدأت عمليات توسيعها بعد 4 قرون في هذه المنطقة التي تشكل المقصد الأول للسياح الزائرين.

المدينة العتيقة

ويُبين الكاتب المتخصص في تاريخ المدينة حاتم بوريال لوكالة الصحافة الفرنسية أن "للمدينة شحنة معنوية وتحتضن المدارس (القرآنية) الأولى، بما فيها الزيتونة الجامع-الكلية، وهي من الأكثر شهرة وأصالة في العالم".

وبالرغم من ذلك، فإن هذه المنطقة التي بها بيوت وقصور تاريخية تأسست فترة حكم العثمانيين، تطفئ أنوارها ليلا وتهفت فيها ضوضاء النهار، ويهجرها السيّاح والتونسيون وتصبح مكانا يتحاشاه المارة.

ويقتصر النشاط في المدينة القديمة ليلا على شهر رمضان، حين يتوجه إليها التونسيون للسمر.

ويعلّق بوريال "عدم زيارة المدينة ليلا تقليد، لأن كل الدكاكين والأسواق تغلق أبوابها وتبقى الأزقة خالية".

من جانبها، تقول المهندسة المعمارية سلمى الغربي (38 عاما) خلال مشاركتها في جولة بالمكان يوم سبت "المدينة العتيقة هي رئة تونس ومن هنا انطلق التطوّر في البلاد".

من الزيتونة إلى "القصبة"

يجوب السيّاح الشارعين الرئيسيين في قلب المدينة، بين مبنى جامع الزيتونة ومقرّ "القصبة" حيث مقر رئاسة الحكومة. والفترة الأخيرة "استُحدثت أنشطة ثقافية على غرار مهرجان دريم سيتي لإعطاء نفس جديد للمدينة" حسب الغربي.

كما تشجع المهندسة على مواصلة تجربة "ليالي رمضان" التي شهدت خلالها المدينة العتيقة في أبريل/نيسان الفائت إقبالا كبيرا للتونسيين للسهر داخل المقاهي العتيقة وحضور الحفلات الغنائية.

وساهمت مشاريع أقيمت مؤخرا، بينها دور ضيافة وفضاءات للعروض الفنية مع ورشات فنية بمشاركة مدارس، في كسر نسق الحياة الروتيني في المدينة.

وأسست ليلى بن قاسم منذ العام 2013 دارا للضيافة تبحث من خلالها على "ديناميكية جديدة لتحسين الأمن والأضواء والنظافة" في المكان، وأقنعت نحو 21 صاحب مشروع آخرين بالانخراط في تحقيق هدفها.

وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية إنهم يوجدون تجارب "لكي يُقبل الناس على زيارة المدينة وتمضية عطل نهاية الأسبوع ولقاء الحرفيين وعيش لحظات من الأصالة".

إحساس المدينة

موّلت مؤسسة ألمانية مشروع "Feel Medina" (إحساس المدينة) الذي يقدم طوال العام من خلال برنامج "مدينتي" أنشطة ترفيهية، بينها "البحث عن الكنز" و"دروس فنّ الطبخ" وتعلم الخط العربي، إضافة إلى "التسفير" (تغليف الكتب بالجلد) وكذلك "صناعة البلغة" (حذاء من الجلد) على الطريقة التونسية.

ويقول المشارك في برنامج "مدينتي" وحرفي صناعة الأحذية الجلدية سهيل الفيتوري، جالسا في محلّه داخل الأسواق المسقوفة "هدفنا إعادة إحياء المدينة ليلا وطول عطلة نهاية الاسبوع" من خلال أنشطة ثقافية ومهرجانات، وبذلك "لن تغلق المدينة أبوابها" ويمكن عندها "تأخير غلق محلاّت" الصناعات التقليدية.

وعلى مقربة منه، في محلّ قديم، يعبّر محمد بن ساسي المختص في تسفير الكتب باستعمال الجلد، عن سعادته بأن يأتي الناس والسيّاح لزيارته في عطلة نهاية الأسبوع لاكتشاف حرفته القديمة جدا والتي يعمل على أن يكون "سفيرا لها".

وتخطط بن قاسم هذا الصيف إلى تنفيذ أفكار جديدة، بينها تمضية الليل "على السطوح" وتقول "يمكن أن ننفذ الكثير من الأشياء مثل لقاءات مع الحرفيين والمؤرخين وعرض أفلام أو حتى مع سكان المدينة" الذين لا يتجاوز عددهم 25 ألفا.

غير أن تحقيق هذا المنال يمر عبر فتح السلطات متاحف مغلقة منذ زمن، مثل "متحف تربة الباي" و"متحف دار بن عبد الله" و"تربة سيدي بوخريصان" المغلقة منذ 15 عاما، حسب بوريال الذي يدعو أيضا لفتح المساجد للزيارة أمام السياح.