فوز "الطرحان" بجائزة آسيا جبار للرواية في الجزائر

فاز الكاتب والروائي عبد الله كروم بجائزة آسيا جبار للرواية بالجزائر في دورتها السادسة في فرع اللغة العربية عن رواية (الطرحان) الصادرة عن دار خيال.

وذهبت الجائزة في فرع اللغة الأمازيغية إلى محند أكلي صالحي عن رواية "تيت د يلد، آين دي قارنت توركين" (العين ودمل الجفن، ما تخبرنا الأوراق) الصادرة عن دار امتداد، وفي فرع اللغة الفرنسية إلى محمد عبد الله عن رواية "قالت الريح اسمها" الصادرة عن دار "أبيك" (Apic).

وتنظم الجائزة السنوية، التي انطلقت عام 2015، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والإشهار بالتعاون مع المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية تحت رعاية وزارتي الاتصال والثقافة والفنون.

وتعلن لجنة التحكيم أسماء الفائزين في 30 يونيو/حزيران كل عام بالتزامن مع ذكرى ميلاد الأكاديمية والروائية الجزائرية آسيا جبار (1936-2015).

وكانت الجائزة تلقت في دورتها السادسة 158 مشاركة بينها 69 رواية باللغة العربية و13 رواية باللغة الأمازيغية و76 رواية باللغة الفرنسية.

وقال وزير الاتصال محمد بوسليماني في حفل أقيم بالمركز الدولي للمؤتمرات أمس الخميس إن الكاتبة آسيا جبار التي تعد رمزا من رموز الأدب الجزائري "ثارت ضد الاحتلال الفرنسي بالكلمة ومن خلال مواقفها الثابتة لصالح الجزائر".

وأضاف أنها "أسهمت من خلال أعمالها الأدبية والسينماتوغرافية في النضال التحرري للجزائريين من أجل الاستقلال والتفتح على الآخر".