كان صغيرا وهو يتحرك بين أروقة القاهرة التاريخية، وهو يرى شيخ العربية الشيخ محمود شاكر -صاحب كتاب "المتنبي" و"رسالة في الطريق إلى ثقافتنا"- والدكتور خليل يحيى نامي والشيخ حمد الجاسر والأستاذ السيد أحمد صقر يترددون على بيت والده، الذي كان ملتقى الباحثين والدارسين من كل البلاد العربية، الذين أصبح بعضهم وزراء في بلادهم بعد ذلك.

إنه الدكتور أيمن فؤاد سيد، رئيس الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، ورئيس هيئة المخطوطات الإسلامية، والأستاذ المتفرغ في كلية اللغات والترجمة- جامعة الأزهر، نشأ في بيت علم بالقاهرة، حيث شغل والده المؤرخ والمحقق فؤاد سيد منصب أول أمين بقسم المخطوطات بدار الكتب المصرية.

يقول "الوثائق والمخطوطات عمري الذي يسير على قدمين، نحن المحققين أمناء الحقيقة، وحراس الوثيقة، مهمتي ليست تحقيق الوثيقة فقط، بل قراءة أسرار الوثيقة، وتجسير التاريخ، والمخطوطات شهود الماضي و بوصلة المستقبل، والوثيقة علمتني أن التاريخ له عجلات تدفعه للأمام، وعجلات التاريخ هم بسطاء الناس الذين كانوا".

ويتابع "عندما أنظر إلى المخطوطة، أتذكر أنني كثيرا ما قرأت عن فترات عظيمة في حياة الأمم، وعن رجال عظماء، ونساء عظيمات، وأعمال عظيمة، وكثيرا ما أتصور أنني قد عدت إلى تلك الأيام. وعلى الهامش، أرى الرجال والنساء العاديين الذين لا يفكرون إلا في أطفالهم وفي خبزهم اليومي فحسب، ولم يحلموا يوما أن يكونوا أبطالاً".

أحدث كتاب صدر للدكتور أيمن فؤاد سيد عن المستشرق الفرنسي دومينيك سورديل (1921-2014 )، الذي تخصص في التاريخ الإسلامي، واهتم في دراسته بالعصر العباسي الأول، ومن مؤلفاته "الدولة الإمبراطورية للخلافة العباسية من القرن الثامن إلى القرن العاشر"، و"الوزارة العباسية"، و"حضارة الإسلام الكلاسيكية".

