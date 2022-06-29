أكثر البلدان الأوروبية تشددا تجاههم.. متحف جديد في الدانمارك عن لاجئي الحرب العالمية

تشكّل مأساة الهجرة القسرية وقصصها الشخصية محور متحف جديد دشن اليوم الأربعاء في الدانمارك في موقع مخيم سابق للاجئين الألمان خلال الحرب العالمية الثانية.

هذا المتحف المسمى "فلوغت" (FLUGT) وتعني "الفرار" باللغة الدانماركية، يفتح أبوابه في بلدة أوكسبول الصغيرة على الساحل الغربي للبلد الإسكندنافي الذي يعتمد سياسة من بين الأكثر تشددا في موضوع الهجرة بين الدول الأوروبية.

تاريخ الحرب العالمية

في ما كان سابقا مستشفى المخيم وأُضيف إليه جناح حديث وسط أغراض شخصية من خيمة إلى دب قماشي، يتتبع المعرض الرحلات الفردية للمنفيين.

وتتناول قصة المتحف في الأصل، اللاجئين الألمان عند سقوط النازية، وكذلك قصة أولئك الذين لجؤوا إلى الدانمارك هربا من الحرب والقمع.

وقال مدير المتحف كلاوس كجيلد ينسن لوكالة الصحافة الفرنسية "نريد أن نروي قصة الناس الحقيقيين، أبعد من الأرقام".

ففي هذا المكان، عند بزوغ فجر الحرب العالمية الثانية بين 1939 و1945، وجد عشرات الآلاف من الألمان الفارين من تقدم الجيش الأحمر، ملاذا في هذه الأراضي العسكرية المؤلفة من مستنقعات وشواطئ على بحر الشمال.

وأصبحت أوكسبول في غضون أسابيع قليلة خامس أكبر مدينة في الدانمارك من حيث عدد السكان.

وخلف الأسلاك الشائكة في المخيم الذي فتح أبوابه بين 1945 و1949، كانت هناك مدارس ومسرح وورشة عمل.

بصرف النظر عن المستشفى والمقبرة المخبأة في غابة كثيفة، لم يتبقَّ سوى آثار قليلة عن هذا الماضي الذي يسعى المتحف لإنعاشه.

ويقول ينسن "هناك هذه الفترة في تاريخ العالم التي حدثت هنا، حيث نحن الآن. لكن هناك أيضا الوضع اليوم".

وأضاف أن "عدد اللاجئين في العالم اليوم أكبر بكثير مما كان في نهاية الحرب العالمية الثانية، لذا أعتقد أن المسألة أكثر أهمية من أي وقت مضى".

موضوع آني

هذا المتحف الذي دشّنته السبت ملكة الدانمارك مارغريت الثانية ونائب المستشار الألماني روبرت هابيك، كلف في المجموع 16 مليون يورو، بينها 1.5 مليون قدمتها برلين.

وقالت الملكة البالغة 82 عاما "لم يكن أحد يعتقد أن الحديث عن اللاجئين والمنفى سيكون موضوعا آنيا لهذه الدرجة المحزنة".

بحلول نهاية 2021، كان العالم يضم ما يقرب من 90 مليون شخص اقتُلعوا من ديارهم، بين لاجئين ونازحين داخليا، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وأثارت الحرب الروسية على أوكرانيا حركة لجوء جديدة في القارة الأوروبية، إذ غادر ما لا يقل عن 12 مليون شخص منازلهم، وفق الأمم المتحدة.

وصُمم المتحف الجديد على يد المهندس المعماري الدانماركي المشهور عالميا بياركه إنغلز الذي صمم مؤخرا مقر غوغل الجديد في سيليكون فالي.

وفي داخل الموقع، دعائم خشبية ممتدة نحو السماء، ما يتيح بهوا مفتوحا كبيرا يستكشف الزوار من خلاله المعروضات.

هذا المكان مصمم على أنه "واحة أو ملاذ ينفتح على الغابة" حسب مصممه، وهو "ما يؤمل أن يجده اللاجئون هنا، ملاذ ولمحة عن مستقبل أفضل".

بالنسبة للبعض، لا تتناسب سياسة الدانمارك الحالية تجاه اللاجئين مع فلسفة المتحف. ففي السنوات الأخيرة، اتبعت الحكومات اليمينية واليسارية واحدة من أكثر سياسات الهجرة صرامة في أوروبا.

وبذلك أصبحت الدانمارك الدولة الأولى في الاتحاد الأوروبي التي تراجع ملفات مئات السوريين المتحدرين من دمشق الذين مُنحوا حق اللجوء، معتبرة أن الوضع يسمح لهم بالعودة إلى ديارهم.

وقال ممثل المفوضية السامية للاجئين هنريك نوردنتوفت إن سياسات الهجرة الدانماركية "ذات توجه سياسي للغاية، ونأمل بالطبع أن تكون هناك طريقة لتغيير ذلك".