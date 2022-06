تزخر المكتبات العربية والعالمية بمجموعات مهمة من المخطوطات العربية القديمة، وتحظى بشهرة كبيرة لتنوعها ومحتوياتها وتاريخها، وتتراوح موضوعاتها بين الأدب والعلوم والفلسفة والعلوم والنصوص الدينية والطب والفلك والتاريخ والفقه وعلوم اللغة وغيرها.

وإذ تجاوزت شهرة المخطوطات العربية العالم العربي، أصبح باحثون غربيون من المغرمين بتلك المخطوطات بعد تعرفهم عليها، وعمل بعضهم في البحث والتنقيب عن أصولها، وظروف نشأتها وتداولها عبر الزمن.

ومن بين هؤلاء، كانت الباحثة الفرنسية إليونور سيلارد، التي أجرت معها وكالة سند للرصد والتحقق الإخباري، بشبكة الجزيرة، حوارًا مطولًا عن مسيرتها البحثية، وسر اختيارها مجال المخطوطات الإسلامية، إلى جانب المعوقات التي تقابلها، ورسالتها من هذا العمل والاهتمام به.

وأكدت سيلادر -في حديثها- أن "اللغة العربية لم تكن لغتها الأم ولا الثانية أو الثالثة، ولم يكن الإسلام دينها وثقافتها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها "فُتنت بجماليات الكتابة اليدوية العربية وخاصة الخط الكوفي على أوراق الرَق في سن المراهقة".

وسيلادر باحثة فرنسية في الدراسات الإسلامية متخصصة في المخطوطات القرآنية المبكرة، وبعد دراستها اللغة العربية والأدب والحضارة في "معهد اللغات والحضارات الشرقية" (INALCO) في باريس، تخرجت بدرجتي الماجستير والدكتوراه في المخطوطات القرآنية المبكرة عام 2015.

وقالت "تعاونت في العديد من المشاريع الأكاديمية في أوروبا، ونفذت مشاريع بحثية في مجالات اهتمامي. ومنذ بداية عام 2022، أجري أبحاثي بشكل مستقل بنهج متفتح لفرص التعاون الجديدة".

كنت مفتونة بجماليات الكتابة اليدوية العربية، خاصة الخط الكوفي على أوراق الرَق في سن المراهقة؛ حيث كنت أقضي وقت فراغي في جمع صور لأوراق القرآن القديمة بالخط الكوفي من أجل إعادة إنتاجها.

قررت بعد ذلك أن أتعلم اللغة العربية في الجامعة وبدأت اكتشاف القرآن، وكذلك الآثار الأدبية الأخرى مثل الشعر الجاهلي، التي هي أصل اللغة العربية الفصحى.

خلال دراستي للماجستير، أدركت مجالًا تاريخيًا مخصصًا لدراسة النصوص والكتب القرآنية القديمة، والكتابات القديمة، وعلم المخطوطات. في ذلك الوقت، أدهشتني حقيقة أنه، حتى اليوم، لا يوجد دليل على وجود مخطوطات مؤرخة من القرن الأول والثاني للإسلام.

بعد ذلك وجهت أبحاثي نحو تلك المشكلة، وبدأت أتساءل في حالة عدم وجود تاريخ مكتوب، إلى أي مدى يمكن استخدام علم الحفريات وعلم المخطوطات لإعادة بناء التسلسل الزمني للمخطوطات؟ ومن المثير للاهتمام أن هذه التخصصات تقدم أيضًا بعض وجهات النظر المباشرة حول عالم الحرفيين والكتبة والقراء الذين تفاعلوا مع النصوص القرآنية في ذلك الوقت.

3/4. The collection is huge: 5600 manuscripts now! Luxuous Qur’an copies, some from the 9/10th CE, treatises of grammar, poetry, medicine, astronomy and mathematics.. Among these treasures, is the famous copy of Kitāb al-ʿIbar given by Ibn Khaldun himself in 799/1396. pic.twitter.com/zcAPKc9SHZ

— Dr. Éléonore Cellard (@CellardEleonore) June 17, 2022